La star britannique Ed Sheeran nouveau sponsor maillot d'Ipswich Town

La star de la pop britannique, Ed Sheeran, va devenir le nouveau sponsor maillot du club d’Ipswich Town (3e division anglaise) qu’il supportait lorsqu’il était enfant.

Le succès planétaire d’Ed Sheeran ne lui fait pas oublier ses premières amours. Le chanteur va en effet devenir le sponsor maillots d’Ipswich Town (pensionnaire de 3e division anglaise) pour la saison prochaine. "Le club fait partie intégrante de la communauté et c'est ma façon de montrer mon soutien", a déclaré l'icône de la musique dans un communiqué publié sur le site du club.

L’interprète du tube "Shape of you" supportait le club quand il était enfant. Il a décidé de s’engager un an, sans révéler la nature des inscriptions qui s’afficheront sur les maillots des équipes féminine et masculine. Un logo avec les signes "+-=/x Tour" accompagne l’annonce. Mais l’artiste a préféré ne pas en dire plus pour le moment. "Tout sera révélé à temps", a-t-il déclaré.



"J’ai toujours apprécié mes venues à Portman Road (le stade de l'équipe, ndlr) et j’ai hâte d’y retourner dès que les supporters seront à nouveau autorisés à entrer dans les stades, a-t-il ajouté. Avec l'arrivée des nouveaux propriétaires américains, il y aura certainement des moments passionnants à venir pour les fans d'Ipswich, y compris moi-même."

Le club, dont la dernière apparition en Premier League remonte à la saison 2001-2002, a été racheté début avril par les investisseurs américains Brett Johnson, Berke Bakay et Mark Detmer qui détiennent également la franchise américaine du Phoenix Rising (2e division américaine). Ils ont versé 46 millions d’euros à l’ancien propriétaire Marcus Evans. L’équipe est actuellement 11e de League One.

"Nous sommes évidemment ravis qu’Ed ait accepté de devenir notre sponsor de chemises la saison prochaine, a confié la directrice des ventes de Town, Rosie Richardson. J'ai travaillé avec Ed et son équipe de direction sur diverses initiatives au fil des ans et j'ai accueilli Ed et ses invités à Portman Road pour de nombreux matchs. Il a montré son soutien à sa ville où il a grandi de nombreuses façons et c'est un autre exemple de cela. Nous avons hâte de revoir Ed - et tous les autres supporters - de retour à Portman Road la saison prochaine."