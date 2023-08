Manchester United – Nottingham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi après-midi, la Premier League enchaîne. Parmi les matchs de l'après-midi, Nottingham s’en va défier Manchester United. Découvrons sans plus attendre comment suivre le match sans être à Old Trafford.

Pour les téléspectateurs français, cette affiche entre Manchester United et Nottingham est à suivre ce samedi dès 16 heures sur les antennes de CANAL+ Sport 360.

Comme lors de l’exercice précédent, CANAL+ reste le diffuseur exclusif des rencontres de Premier League dans l’hexagone.

Manchester United arrive revanchard !

Battus par Tottenham lors de la précédente journée, les joueurs de Manchester United devraient arriver sur la pelouse avec l’esprit revanchard. Car si nous ne sommes qu’au début de saison, cette défaite 2-0 sur la pelouse des coéquipiers de Heung Min Son place le club mancunien dans la deuxième partie du tableau à la douzième place avec 3 points pris en 2 journées. Lors de la première journée, les Red Devils étaient parvenus à se défaire des Wolves sur le score de 1-0 grâce à un but du défenseur français Raphaël Varane. En face, Nottingham affiche aussi un bilan d’une victoire et une défaite sur les deux premières journées. Mais à la différence de buts, Nottingham est devant Manchester United puisque le club du centre de l’Angleterre affiche une meilleure différence de buts après une victoire 2 buts à 1 contre Sheffield United et une défaite sur le même score en ouverture face à Arsenal.

Comment suivre Manchester Utd – Notthingham ?

Pour suivre cette affiche entre Manchester Utd et Nottingham, il est plus que conseillé de s’abonner à une offre CANAL+. Bonne nouvelle, l’intégralité des offres permettent d' accéder à la chaîne CANAL+ Sport 360. C’est par exemple le cas de l’offre CANAL+ Sport, actuellement proposée au tarif préférentiel de 25,99 euros par mois avec 24 mois d’engagement. En souscrivant à cette offre, vous pourrez accéder à 100 % des chaînes de CANAL+ mais aussi à d’autres canaux comme Eurosport ou encore beIN SPORTS. Idéal pour garder un œil sur les principaux championnats européens de football.

