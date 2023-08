Newcastle – Liverpool : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche, la troisième journée de Premier League continue. Parmi les rencontres les plus attendues de la journée, Newcastle contre Liverpool. Ici, on vous précise comment suivre ce match.

Ce choc de la troisième journée entre Newcastle et Liverpool est proposé ce dimanche dès 17 heures 30 sur les antennes de CANAL+, le diffuseur exclusif de la Premier League dans l’hexagone.

Comme l’ensemble des matchs du championnat anglais de première division, cette affiche est à suivre sur l’un des canaux de CANAL+.

LE choc de la troisième journée

Après Manchester City lors de la précédente journée, c’est Liverpool qui se présente face aux joueurs de Newcastle. Peu épargnés par le calendrier, les Magpies s’affichent à la huitième place du classement avec un bilan de 3 points et une victoire pour une défaite. Car s' ils ont concédé la défaite le week-end dernier face à Manchester City qui évoluait à domicile, les coéquipiers d’Alexander Isak avaient remporté leur premier match face à Aston Villa sur le score de 5 buts à 1. En face, Liverpool est cinquième avec une victoire et un match nul depuis le début de cet exercice 2023 / 2024. Après un match nul face à Chelsea, les coéquipiers de Mo Salah ont réussi à venir à bout de Bournemouth (3-1) après avoir pourtant concédé l’ouverture du score. Pour cette nouvelle affiche de Premier League et ce deuxième choc pour les deux équipes, Newcastle partira avec la faveur des pronostics.

Comment suivre Newcastle – Liverpool ?

