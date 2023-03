L'Inter agacée après un examen médical de Skriniar supervisé par le PSG ?

Un examen médical de Milan Skriniar, victime de problèmes de dos, aurait été supervisé par un membre du staff du PSG - où il est annoncé cet été au terme de son contrat avec l'Inter - selon la presse italienne.

Même si rien n'a été officialisé, la signature en fin de contrat de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain au 1er juillet ne fait guère de doute. Une décision que son club, l'Inter, a dit "respecter" par la voix de son dirigeant Giuseppe Marotta en janvier. Il avait alors demandé à son joueur de faire preuve de "professionnalisme" jusqu'au bout. Mais selon la Gazzetta dello Sport, cette situation particulière vient de provoquer un malaise au sein du club milanais.

D'après le quotidien, Milan Skriniar s'est rendu lundi au Centre européen de rééducation du sportif de Capbreton (Landes) pour passer des examens médicaux concernant son dos. Sauf que les analyses auraient été effectuées sous la supervision d'un membre du staff du PSG. Un détail que l'Inter, qui était au courant de cette visite, n'aurait pas apprécié.

Il n'a plus joué depuis mi-février

Milan Skriniar, 28 ans, n'a plus joué avec l'Inter depuis le 18 février en raison de ces problèmes de dos. L'équipe de Simone Inzaghi a dû se passer de lui lors des cinq derniers matchs de championnat.

Cette défaillance physique a également empêché l'équipe nationale de Slovaquie de compter sur lui pour le début des éliminatoires de l'Euro 2024. Sans lui, la sélection a concédé le nul 0-0 à domicile contre le Luxembourg. Cette absence se prolongera pour le déplacement en Bosnie-Herzégovine, prévu dimanche.

"Je ne vais pas très bien, a admis Milan Skriniar dans une vidéo diffusée par la fédération slovaque. J'ai des problèmes de dos avec des douleurs qui descendent jusqu'à la jambe. (...) Je vais rentrer à Milan afin de poursuivre mon traitement et retrouver la forme le plus vite possible".