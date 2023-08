Serie B: grosse blessure et plusieurs mois d'absence pour Ménez

L'attaquant français de Bari, Jérémy Ménez, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une nouvelle confirmée ce lundi par le club italien suite à sa blessure contre Palerme en ouverture de la saison de Serie B.

La tuile pour Jérémy Ménez. L’attaquant international français de 36 ans s’est gravement blessé vendredi, contre Palerme, en Serie B. Son club de Bari, qu’il a rejoint cet été en provenance de la Reggiana, où il était en fin de contrat, a confirmé ce que laissait craindre un premier diagnostic. Les examens médicaux passés par le joueur ont en effet révélé qu’il souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit. Une blessure qui va le contraindre à se faire opérer dans les prochains jours, renseigne le club de Bari.

"Comme vous l'avez vu ou certainement entendu aujourd'hui, nous avons reçu une mauvaise nouvelle, a déclaré Jérémy Ménez dans une courte vidéo destinée aux supporters du club des Pouilles. On me dit qu’il y a toujours pire dans la vie, donc on reviendra plus fort qu'avant. Je voulais quand même remercier tous les supporters de Bari qui, dès le premier jour, m’ont fait me sentir chez moi, et je voulais donc vous en remercier. Nous nous reverrons bientôt."

Menez sort d'une saison correcte en Serie B

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, de l'AS Rome ou encore de l’AC Milan se plaît en Italie. Lors de la campagne 2022-2023, Jérémy Ménez a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en 34 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Une belle performance pour celui qui s'est même vu confier le brassard de capitaine à plusieurs reprises.

Après un départ plutôt canon sous les couleurs de la Reggiana en Serie B, l’attaquant a ensuite eu du mal à briller et a même raté les dernières journées de championnat en raison d'un carton rouge. Jérémy Ménez a déjà été victime d’une rupture des ligaments croisés. C’était en 2018, lorsqu’il évoluait sous les couleurs du Club América au Mexique.