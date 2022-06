"Il m'appelait depuis la Tour Eiffel", le président de Porto ironise sur la rumeur Conceiçao au PSG

Alors que le PSG cherche toujours le remplaçant d'un Mauricio Pochettino qui ne restera pas, le nom de Sergio Conceiçao a circulé. Le président du FC Porto a ironisé sur cette rumeur ce mercredi, en conférence de presse.

Le président du FC Porto a de l'humour. Pinto Da Costa était en conférence de presse ce mercredi, à l'occasion de la présentation de Betano en tant que nouveau sponsor principal du maillot des Dragons. Le dirigeant a profité de l'occasion pour parler de la rumeur envoyant son entraîneur Sergio Conceiçao au PSG, ou du moins le mentionnant comme étant très bien placé sur la short-list pour remplacer Mauricio Pochettino.

"Il est à Paris depuis longtemps"

"D'après mes amis, Sergio Conceiçao est à Paris depuis longtemps. Hier il m'a appelé et au bruit que faisait le vent, il m'a semblé qu'il parlait depuis la Tour Eiffel", a déclaré le président du club portugais dans des propos retranscrits par O Jogo. Une façon de mettre fin à la discussion sur le sujet.

S'il est officiellement toujours en poste, il ne fait guère de doute que Mauricio Pochettino vit ses derniers jours en tant que coach parisien. Le week-end dernier, RMC Sport précisait que le PSG avait prévenu le technicien argentin de son départ. Mais compte tenu de sa situation contractuelle - il lui reste un an de contrat - les deux parties doivent tomber d'accord.

Et le club de la capitale doit choisir et boucler son prochain entraîneur. Les deux noms qui reviennent avec le plus d'insistance ces dernières semaines sont ceux de Zinedine Zidane (sans club depuis son départ du Real Madrid mais qui espère l'équipe de France) et Christophe Galtier (proche de Luis Campos, nouvellement nommé conseiller sportif).