Mercato: le PSG a prévenu Pochettino de son départ

INFO RMC SPORT - La direction du PSG a informé Mauricio Pochettino que son aventure comme entraîneur sur le banc parisien allait prendre fin.

Mauricio Pochettino au PSG, c’est (presque) fini. Si l’entraîneur argentin (50 ans) est encore officiellement en poste et sous contrat jusqu’en 2023, son aventure à Paris touche à sa fin. Selon nos informations, ses dirigeants lui ont annoncé son départ.

Une nouvelle qui n’étonnera pas grand monde, même si l'intéressait ironisait sur son avenir il y a en encore quelques jours sur le plateau de la chaine de télévision catalane Esport 3 : "Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. Chaque semaine on me vire. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme."

Après Pochettino, Zidane ?

Ce nouveau projet, justement, se fera sans lui. A Paris, les grandes manœuvres ont déjà débuté avec l’officialisation vendredi de l’arrivée de Luis Campos comme conseiller sportif, pour remplacer le directeur sportif Leonardo.

Le Paris Saint-Germain s’active désormais pour trouver le successeur du technicien argentin. Comme annoncé vendredi par RMC Sport, un accord est proche d'être trouvé avec Zinédine Zidane. Mais absolument rien n'est encore acté, et il faudra encore patienter un peu pour savoir qui prendra place sur le banc parisien la saison prochaine.