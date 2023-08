Info RMC Sport - Ousmane Dembélé a passé sa visite médicale avec succès au PSG

Si le FC Barcelone a fait traîner le dossier quelques jours de plus, cette fois Ousmane Dembélé a bien passé sa visite médicale avec succès au PSG. L'ailier de l'équipe de France va signer un contrat de cinq ans avec le club de la capitale.

Cette fois, c'est bon: Ousmane Dembélé a passé sa visite médicale ce jeudi matin avec le PSG. Après plusieurs jours de flottement, l'ailier du FC Barcelone va enfin pouvoir devenir un joueur du club de la capitale. Le champion du monde 2018 devrait signer son contrat ce vendredi avec les champions de France. Le joueur de 26 ans va s'engager pour cinq ans avec Paris. Son transfert se chiffre à 50 millions d'euros.

Sept ans après son départ du Stade Rennais (où il a été formé) pour le Borussia Dortmund, "Dembouz" s'apprête à retrouver la Ligue 1. Son recrutement va permettre de renforcer le secteur offensif du PSG, plombé par le conflit entre Kylian Mbappé et sa direction au sujet de son avenir. En attendant d'en savoir plus sur le sort de Neymar, Dembélé va amener de la percussion et de la créativité à l'équipe de Luis Enrique. A condition que son physique le laisse en paix.

Un bilan contrasté au Barça en raison de ses blessures

Lors de ses six années passées au Barça, qui a déboursé 135 millions d'euros pour le recruter en 2017, Ousmane Dembélé a régulièrement été à l'infirmerie. Durant de périodes parfois longues. De quoi contraster son bilan en terre blaugrana. La saison passée, l'international français (37 sélections, 4 buts) a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 35 apparitions (toutes compétitions confondues).