Le chef d'oeuvre contre le PAOK, son come back, son 100e but... Les plus grands moments de Payet avec l'OM

Comme annoncé en conférence de presse ce vendredi, Dimitri Payet n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif quitte le club phocéen après huit ans de bons et loyaux services. Et beaucoup de moments gravés dans la mémoire des supporters marseillais.

• Un doublé pour sa grande première (Guingamp-OM, 1ère journée de Ligue 1 le 11/08/2013)

Des débuts rêvés. Tout juste recruté à Lille contre un chèque d’environ sept millions d’euros, Dimitri Payet effectue sa grande première sous le maillot de l’OM en compétition officielle le 11 août 2013 à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1. Au Roudourou, face à Guingamp, l’ancien Nantais ne met pas beaucoup de temps à se signaler et inscrit un doublé express dans le premier quart d’heure (4e, 16e) dans la victoire 3-1 des hommes d’Elie Baup. La belle histoire est lancée.

• Son grand retour à l’OM après un passage à West Ham (OM-OL, 16e de finale de Coupe de France le 31/01/2017)

Après une première saison d’acclimatation en 2013-2014 (8 buts, 7 passes toutes compétitions confondues), Payet explose lors de l’exercice suivant. Il s’épanouit sous les ordres de Marcelo Bielsa (7 buts, 17 passes) et tape dans l’oeil de West Ham, qu’il rejoint en juillet 2015. Après un an et demi sous les couleurs du club londonien (15 buts et 19 passes en 60 matchs, 17e au Ballon d’or 2016), il revient en grandes pompes sur la Canebière en janvier 2015. À la toute fin du mercato hivernal et un an et demi après avoir quitté l’OM contre 15 millions d’euros, il est recruté pour la modique somme de 29 millions d’euros, le plus gros transfert de l’histoire de l’OM jusqu’à l’arrivée de Vitinha il y a six mois (environ 30 millions).

Pour son grand retour et le début de ce deuxième chapitre entre l’OM et son N°10, Payet est chaudement acclamé par le Vélodrome le 31 janvier 2017 en 16e de finale de Coupe de France contre l’OL. Entré en jeu à la 94e à la place de Florian Thauvin, il assiste aux premières loges au but de la victoire inscrit par Doria en prolongation (2-1, 109e minute). Une soirée sans fausse note.

• Le feu d’artifice face à Leipzig (OM-Leipzig, quart de finale retour de Ligue Europa le 12/04/2018)

Aucun supporter marseillais n’a oublié cette folle soirée d’avril 2018. Dos au mur après s’être incliné 1-0 à l’Allemagne au match aller, l’OM de Rudi Garcia s’offre une rencontre d’anthologie. Menés 1-0 dès la 2e minute, les Marseillais parviennent à renverser la situation en menant 3-1 après 38 minutes... avant que Jean-Kevin Augustin ne climatise le Vélodrome à la 55e minute en réduisant le score à 3-2. A ce moment-là, Leipzig est virtuellement qualifié en demi-finale grâce au but à l’extérieur. Mais c’était sans compter la magie de Payet: passement de jambes, conduite de balle pied gauche, frappe de l’extérieur du droit... L’international français fait chavirer le stade avec un petit bijou.

D’un point de vue purement statistique (10 buts, 22 passes), cette saison 2017-2018 est la plus complète de sa carrière. En demi-finale de cette même Ligue Europa, il se montrera une nouvelle fois à son avantage avec trois passes décisives lors de la double confrontation contre Salzbourg, dont le caviar déposé sur la tête de Rolando lors de la prolongation du match retour en Allemagne (3-2 en cumulé). Le dénouement de cette Ligue Europa 2017-2018 ? Une terrible blessure après 32 minutes de jeu en finale face à l’Atlético de Madrid (défaite 3-0), l’un des moments les plus déchirants de sa carrière.

• Le réglement de compte avant Garcia... avec un doublé 48h plus tard (OM-OL, 13e journée de Ligue 1 le 11/11/2019)

La parole a été suivie d’actes. Trois semaines et demie après la nomination surprise de Rudi Garcia à l’OL, Payet règle ses comptes avec le technicien français, coach de l’OM pendant trois saisons: "Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face, a confié le milieu offensif deux jours avant l’Olympico. Il y a quelques mois, quand on recevait Lyon, il avait eu une causerie sur les joueurs lyonnais, les supporters lyonnais, le président lyonnais... Ça fait bizarre qu'il postule pour ce club trois mois après... Mais bon... Il ne faut pas qu'on commence à mettre nos sentiments dans un match comme ça, ça pourrait nous faire déjouer. Il faudra qu'on mette ça dans un coin de notre tête pour s'en servir pour se booster, mais il ne faut pas qu'on déjoue."

Et autant dire que Payet n’a pas déjoué. 48 heures après avoir découpé Rudi Garcia, le Marseillais enflamme le Vélodrome avec un doublé qui a permis à l’OM de vaincre l’OL et son nouveau coach (2-1). "Je me suis préparé, peut-être plus que les autres matchs, a alors avoué Payet dans un sourire. J’ai dit ce que j’avais sur le cœur, ce qui me dérangeait, ce qui me titillait depuis un certain temps. Je n’ai pas voulu mettre le feu." Il a gardé cette partie pour le terrain.

• Le chef d’oeuvre face au PAOK Athènes (OM-Paok Salonique, quart de finale aller de Ligue Europa Conférence le 07/04/2022)

Sans aucun doute le plus beau but de sa carrière sous le maillot de Marseille. Un moment suspendu au cours d’une soirée nouvelle soirée européenne mémorable. Sur corner, alors que l’OM mène 1-0, Cengiz Ünder envoie le ballon plein axe, à une vingtaine de mètres du but grec. Après un petit rebond, Payet ne se pose pas de question et tente sa chance en première intention. Sa frappe sèche, à la trajectoire parfaite, transperce les filets et embrase tout le stade.

"C'est un but particulier, c'est le plus beau de ma carrière parce qu'il est beau et dur à réaliser avec le rebond et la balle qui arrive fort, savourait Payet quelques jours plus tard. Je devais tirer le corner mais Ünder était plus prêt du ballon. Je ne pensais pas qu'il me verrait. C'est un moment unique, ça restera gravé dans mes souvenirs." Nommé parmi les finalistes du Prix Puskas, ce petit bijou a finalement été battu par le retourné du Polonais Marcin Oleksy, amputé d'une jambe.

• Le 100e but en Ligue 1 (OM-Ajaccio, 8e journée de Ligue 1 le 08/10/2022)

Il l’a attendu pendant presque six mois. Après avoir inscrit le 99e contre Nantes le 20 avril 2022, Dimitri Payet réussit à atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1 le 8 octobre dernier face à Ajaccio. Ce but, inscrit dès la 15e minute au Vélodrome sur pénalty à la 15e minute, est le dernier grand moment de communion entre Payet et le public marseillais, bien conscient de vivre un moment spécial. Grâce à cette réalisation, il devient le premier joueur du 21e siècle à atteindre le cap des 100 buts et 100 passes décisives (il en compte 115 au total) dans l’élite.

Sur la pelouse, au milieu d’une saison où il difficilement vécu son déclassement par Igor Tudor après un exercice 2021-2022 étincelant sous Jorge Sampaoli (16 buts, 13 passes décisives), l’émotion est palpable. Après avoir reçu les félicitations de ses partenaires, Payet brandit un maillot spécial en direction des supporters. 'Vous êtes mes 100, OM je t’aime", est-il écrit sur la tunique de l’ancien international français, qui a ensuite salué les larmes aux yeux ses proches en tribunes depuis la pelouse.

• Le dernier match avec Marseille (OM-Angers, 35e journée de Ligue 1 le 14/05/2023)

Une rencontre qui restera à jamais comme sa dernière sous le maillot olympien. A l’occasion de cette 35e journée, et alors que l’OM peut encore ravir la deuxième place de la Ligue 1 à Lens, Payet est seulement titularisé pour la 9e fois de la saison en championnat. À la 48e minute, il donne l’avantage à Marseille sur un service d’Alexis Sanchez (2-1, 3-1 score final). Après avoir déjà ouvert le score une semaine plus tôt sur la pelouse de Bollaert (défaite 3-1), c'est son deuxième but en deux matchs. Et son dernier.

Mis à l’écart du groupe par Tudor la semaine suivante pour un "comportement inapproprié" à l’entraînement (il marchait), puis suspendu lors des deux dernières journées à cause d’une gifle infligée à Yannick Cahuzac, Payet ne rejouera plus jamais avec l’OM. Il s’en va après huit saisons et demies, 326 matchs, 77 buts et 86 passes décisives. Et beaucoup de moments inoubliables.