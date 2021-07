Mercato: bonne nouvelle pour Lille, José Fonte prolonge d'un an

En fin de contrat le 30 juin dernier, José Fonte a prolongé d'une saison son contrat avec le LOSC. Le capitaine des champions de France est désormais lié avec le club nordiste jusqu'en 30 juin 2022. Une annonce qui met fin aux rumeurs à son sujet.

L'histoire d'amour entre le LOSC et José Fonte se poursuit. Arrivé à Lille à l'été 2018 après un Mondial réussi, l'international portugais a prolongé son contrat d'une saison avec les champions de France. Le joueur de 37 ans n'a pas mis beaucoup de temps avant de s'imposer contre le patron de la défense du club nordiste.

"José Fonte a largement participé à la qualification du LOSC en UEFA Champions League en 2018-2019, puis à celle en Europa League en 2019-2020. Avec rigueur et régularité, il a dirigé l’une des meilleures défenses de l’Histoire du LOSC (23 buts encaissés en Ligue 1 2020-2021) et mené les siens jusqu’à la conquête historique d’un trophée de Champion de France qu’il a lui-même soulevé le premier, en tant que capitaine, dans le ciel lillois il y a quelques semaines", a réagi le club dans un communiqué.

114 matchs avec le LOSC

Le capitaine des champions de France, 114 rencontres avec Lille, s'est dit "très heureux de continuer cette aventure avec le LOSC. Je veux remercier le président pour sa confiance et j’ai une grosse pensée pour mes coéquipiers que je retrouverai à Lille dans quelques jours. Je n’oublie pas les supporters du LOSC qui me soutiennent et m’ont envoyé beaucoup de messages de sympathie. Un grand merci à tous, je vais continuer à tout donner pour le LOSC.” Une prolongation saluée par ses coéquipiers dans une vidéo publiée par le club, et qui met fin aux rumeurs à son sujet.

Actuellement en vacances après son parcours à l'Euro 2020, le capitaine lillois assistera de loin au troisième match de préparation de son équipe, prévu ce samedi face à Courtrai. L'équipe de Jocelyn Gourvennec reste sur une victoire et une défaite lors de ses deux premiers matchs amicaux. Après la rencontre face au club belge, les champions de France affronteront Benfica puis Porto au Portugal, avant de retrouver le Paris Saint-Germain le 1er août pour le Trophée des Champions.