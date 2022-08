Mercato: Bordeaux doit dégraisser pour plus de 3 millions d'euros

Avec une masse salariale encadrée par la DNCG, le club de Bordeaux est contraint de vendre avant de se monter actif sur le marché des transferts.

C'est un impératif auquel le club est tenu de répondre. Les Girondins de Bordeaux doivent vendre pour espérer recruter et homologuer les contrats de leurs deux joueurs arrivés libres il y a un mois, Yohann Barbet et Vital N'Simba. Selon nos informations, les Girondins vont devoir se délester pour plus de 3 millions d'euros, au moins, sur leur masse salariale, avant d'espérer pouvoir enregistrer des renforts. La DNCG a décidé d'encadrer la masse salariale du club qui est pour le moment supérieure à ce qu'il est possible de faire compte tenu du budget du club.

Un contingent de joueurs sur le départ

Plusieurs joueurs sont en instance de départ. Les gros salaires comme Rémi Oudin et Mexer s'entrainent à part en réserve et vont devoir trouver une porte de sortie, à l'instar de Mbaye Niang. Le club espère enregistrer rapidement des ventes de joueurs pour être actif le plus rapidement possible sur le marché. Hwang, Elis et Onana sont eux aussi sur le départ. Si le cas Alberth Elis laissait penser ces dernières semaines que les Girondins espéraient le garder une saison supplémentaire en Ligue 2, le besoin de vendre a changé la donne. En cas d'offre intéressante, il sera difficile pour Bordeaux de retenir son attaquant hondurien.

Du côté des arrivées, les Girondins attendent de pouvoir homologuer les contrats de Barbet er N'Simba qui ont participé à l'ensemble de la préparation avec le club mais sont désormais en stand-by. Comme annoncé par France Bleu, le gardien Jonas Lossl, ancien guingampais, était sur le point de signer mais l'audition d'hier pourrait perturber les venues de plusieurs joueurs qui étaient en passe d'être finalisées. Le directeur du football Admar Lopes va devoir travailler dans l'urgence pour se donner le droit de renforcer l'effectif bordelais.