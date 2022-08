Bordeaux: la réaction des Girondins aux dernières mesures décidées par la DNCG pour le mercato

Les Girondins de Bordeaux ont réagi ce mardi soir aux mesures décidées par la DNCG un peu plus tôt dans la journée, à savoir un encadrement de la masse salariale du club et des indemnités de mutation. Le FCGB souhaite désormais préparer sa saison en Ligue 2 aussi bien que possible.

Les Girondins de Bordeaux ont réagi à la décision de la DNCG rendue publique ce mardi. Le club, maintenu en Ligue 2 suite à une révaluation de son cas par le gendarme financier du football français, semble satisfait de cette mesure, qui lui permet de préparer la saison de L2 qui a déjà démarré samedi dernier.

"Se consacrer à la préparation de la saison à venir"

"Le FC Girondins de Bordeaux a pris connaissance de la décision de la DNCG de ce jour, indique le communiqué. Le club, qui dispose d’un budget équilibré, le premier de Ligue 2, peut désormais se consacrer à la préparation de la saison à venir et à la constitution d’un effectif solide et déterminé." Le club dit avoir une "santé financière renforcée et assainie", grâce à un budget "intégralement financé et un désendettement à hauteur de 75%".

"Le club construit son avenir avec ses jeunes, qui, aux côtés de joueurs d’expérience, ont déjà commencé à démontrer sur le terrain leur potentiel et motivation. Le club n’a désormais qu’une priorité : le championnat de Ligue 2. Allez Bordeaux", conclut le message posté sur le compte Twitter des Girondins.

Des mesures plutôt clémentes

Ce mardi, la DNCG a décidé d'encadrer la masse salariale des Girondins de Bordeaux, en proie à de grandes difficultés financières malgré leur maintien in extremis en Ligue 2 par la Fédération le 27 juillet. "Les indemnités de mutation", c'est à dire les sommes versées lors des transferts de joueurs, seront elles aussi encadrées, a annoncé la DNCG dans un communiqué après un nouvel examen des finances et du budget du club au scapulaire.

Le club girondin a ainsi évité des sanctions beaucoup plus contraignantes comme l'obligation de vendre avant d'acheter, ou même une interdiction totale de recrutement à titre onéreux, c'est à dire hors prêts et joueurs libres.