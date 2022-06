Mercato: "Chaque semaine on me vire", Pochettino ironise sur sa situation au PSG

Très proche d'un départ après une saison décevante sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino assure de ne pas être inquiet pour sa situation. Invité d'un média catalan lundi soir, le technicien argentin a même ironisé sur les rumeurs de licenciement le concernant.

Mauricio Pochettino et Paris, ce devrait bientôt être fini. Comme expliqué dimanche par RMC Sport, la prochaine étape du côté du PSG est de trouver un accord avec l'entraîneur argentin et son staff pour acter leurs départs avant l'arrivée du nouveau technicien. Peu suprenant, compte tenu des résultats relativement décevants du club champion de France en 2021-2022.

Mais visiblement, cela n'empêche pas Pochettino de dormir. De passage à Barcelone pendant ses vacances, l'ancien défenseur a évoqué sa situation sur le plateau d'Esport 3. Avec un certain détachement.

"Pour arriver au PSG, il faut être un bon entraîneur, et après un an et demi là-bas, je me sens comme l'un des meilleurs"

"Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs, a lancé le coach parisien. Chaque semaine on me vire. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme."

Et de poursuivre en bombant un peu le torse: "Pour y arriver (au PSG), il faut être un bon entraîneur et après un an et demi là-bas, je me sens comme l'un des meilleurs. Diriger un vestiaire avec autant de stars a été une expérience d'apprentissage quotidienne. Nous étions à deux doigts d'éliminer Madrid, comme Chelsea, City et Liverpool. Nous sommes passés par là. Je pense que nous étions bien supérieurs, mais il nous a manqué la touche finale. Si l'objectif est de gagner la Ligue des champions, il est normal de générer ce genre de tempête..."

Ce qui n'a pas empêché le technicien de regretter l'impatience entourant le club de la capitale, et de demander plus de temps. "Il faut donner de la valeur au championnat et à la coupe (à Paris). La Ligue des champions est une compétition qui compte très peu de matchs, estime-t-il. Si l'équipe n'est pas prête à participer aux compétitions nationales, il est très difficile d'obtenir de bons résultats en Ligue des champions. Il y a des choses que je ne comprends pas. La tempête a commencé après l'élimination de Madrid. Nous avons gagné le championnat, comme l'ont fait d'autres entraîneurs comme Blanc ou Ancelotti. J'aime City parce qu'ils ont donné à Guardiola l'opportunité de construire. Ils lui ont donné du temps. Au PSG, vous avez aussi besoin de cela. En donnant de la sérénité à ce projet, nous serons proches de gagner la Ligue des champions."