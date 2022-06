Mercato: Galtier veut rejoindre le PSG, son départ de Nice à l'étude

Le PSG cherche le successeur de Mauricio Pochettino, qui va être poussé vers la sortie dans les prochains jours. Christophe Galtier est toujours bien placé. Le coach de Nice a envie de venir et le Gym envisage son départ.

Que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent. Cela ne devrait pas être très long avec de connaître le nouvel entraîneur du club. Après la signature du contrat de trois ans de Luis Campos comme conseiller sportif en fin de semaine dernière, les dirigeants parisiens avancent sur le nom de leur prochain technicien. Dans jours à venir, les décideurs du club de la capitale doivent déjà annoncer à Mauricio Pochettino et son staff qu’ils ne pourront pas honorer la dernière année de leur contrat. Viendra ensuite la finalisation de son remplaçant.

Christophe Galtier apparaît toujours aussi bien placé dans une liste qui se réduit. Plusieurs sources indiquent que le coach de Nice est désormais en concurrence avec un seul autre entraîneur, dont le nom n’a pas filtré. Galtier ne s’en cache plus en privé: il a envie de rejoindre le Paris Saint-Germain et le projet le plus ambitieux de sa carrière jusqu’à maintenant. Il y retrouverait Luis Campos, qu’il a connu à Lille. Si le Français était choisi, il resterait encore au PSG à se mettre d’accord avec l’OGC Nice. Loin d’être obstacle insurmontable.

Faivre, Kompany et Rose ciblés par le Gym

Car dans le même temps, le club azuréen avance sur sa propre restructuration. INEOS, propriétaire du club, ne verrait pas d’un mauvais œil le départ de son coach. De sources niçoises, il ne faut pas exclure que Christophe Galtier ne soit plus l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine, même en cas d’échec avec le PSG.

Depuis plusieurs jours, Dave Brailsford, "directeur du sport" chez INEOS, et pleinement impliqué à Nice désormais, a rencontré quelques profils de technicien qui pourraient arriver. Lucien Favre, Vincent Kompany et Marco Rose en font partie. Nice pourrait donc faciliter un départ de Galtier en essayant de récupérer une partie des millions d’euros investis la saison dernière pour le faire signer de Lille. A Paris de faire le premier pas désormais.