Mercato en direct: la presse allemande s'interroge sur la prolongation de Pavard au Bayern Munich

Bayern: la presse allemande s'interroge sur une prolongation de Pavard Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Bayern Munich, l'avenir de Benjamin Pavard pourrait être au coeur des débats durant les prochains mercatos. Selon Sky, il n'y a pour l'heure aucune discussion avec les dirigeants du club pour une prolongation. Le média note aussi une certaine frustration concernant les performances à l'entrainement du défenseur français.



Bonjour à tous Au PSG, les bonnes performances de Lionel Messi poussent les dirigeants à envisager un avenir plus long dans la capitale pour l'Argentin. Selon Sport, un contrat de deux ans pourrait même être offert. Côté français, il pourrait y avoir du mouvement du côté de Benjamin Pavard qui selon la presse allemande pourrait ne pas se voir offrir de prolongation de contrat.