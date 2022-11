Mercato: prolongation au PSG, contacts en MLS… l’avenir de Messi encore loin d'être fixé

Lionel Messi, qui pourrait être libre en juin 2023, suscite des intérêts quant à son avenir. L'avenir de l'attaquant argentin ne devrait pas être tranché avant la Coupe du monde 2022 au Qatar malgré les appels pressants de la MLS et la volonté du PSG de le prolonger.

Son sourire et sa bonne humeur n’ont pas échappé aux habitués du Camp des Loges ces dernières semaines. Même s’il n’est pas le plus expansif, l’Argentin ne cache pas le plaisir qu’il prend à Paris depuis le début de la saison. Rien à voir avec le Lionel Messi parfois transparent de l’année dernière avec le PSG. C’est un autre joueur, plus à l’aise avec son environnement, en phase avec ses coéquipiers et le staff.

Une bonne impression globale qui se confirme en chiffres. Quatre buts et trois passes décisives en Ligue des champions, sept buts et dix passes décisives en Ligue 1. C’est le meilleur passeur des cinq grands championnats européens. Un début de saison au niveau des statistiques au-dessus de 2020-2021 au terme de laquelle il avait été sacré Ballon d’or.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Miami et le Barça ont contacté ses proches

On en est encore très loin mais Lionel Messi se trouve sur un nuage en ce moment avec le Paris Saint-Germain. Forcément cela attise les convoitises. L’Inter Miami de David Beckham comme le FC Barcelone se sont rapprochés de son entourage.

Les Floridiens étaient déjà en discussions en 2021 pour le faire venir mais le septuple lauréat du Ballon d’or se sentait encore capable de relever un défi dans un club compétitif en Europe. Ce projet pourrait représenter à terme une possibilité, dès la saison prochaine? Rien n’est moins sûr.

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Le PSG veut le prolonger, Messi devrait décider après le Mondial

Lionel Messi entre dans sa deuxième année de contrat. "La Pulga" peut activer une option pour une troisième année à l’issue de cette saison 2022-2023 et donc rester à Paris. Le PSG aimerait le faire prolonger. Le staff comme la direction apprécient son rendement tout comme son état d’esprit. Mais il faudra être patient pour connaitre les envies du joueur.

La Coupe du monde 2022 au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre) constituera l’un des temps forts de sa carrière. D’ailleurs à Paris on ne s’attend pas à ce l’international argentin aux 164 sélections se prononce avant cette échéance.