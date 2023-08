Mercato: Gonçalo Ramos confirme lui-même son arrivée imminente au PSG en retweetant des annonces

Comme rapporté par RMC Sport, le PSG et Benfica ont trouvé un accord pour l'arrivée de Gonçalo Ramos chez les Parisiens. Cette opération se fera sous la forme d'un prêt avec une option d'achat facile à lever. Sur son compte Twitter, le buteur a presque officialisé l'imminence de son arrivée avec plusieurs republications.

Le PSG tient enfin son numéro 9. Presque. Durant la préparation estivale, le manque d’un buteur s’est largement fait ressentir dans les rangs des Parisiens, d’autant que Kylian Mbappé est toujours écarté du groupe. Si Neymar a fait son retour sur le rectangle vert et a planté un doublé face à Jeonbuk, les Parisiens se devaient de recruter une pointe.

Comme révélé par RMC Sport, le PSG et Benfica ont trouvé un accord sous la forme d’un prêt avec une option d’achat facile à lever pour Gonçalo Ramos. S’il en fallait plus pour confirmer la tendance, le Portugais s’est lui-même chargé d’annoncer sa future arrivée chez le champion de France sur les réseaux sociaux.

Ramos va retrouver Vitinha et Nuno Mendes

Sur Twitter, Ramos a retweeté le célèbre "Here we go" du journaliste Fabrizio Romano annonçant que les deux clubs ont trouvé un accord et que la visite médicale aura lieu la semaine prochaine. L’international portugais ne sera pas dépaysé puisqu’il retrouvera ses partenaires en sélection Vitinha et Nuno Mendes, une nouvelle qui semble ravir Ramos puisqu’il a republié et liké un post le représentant lui et ses deux compatriotes avec le message "La nouvelle génération portugaise, ensemble à Paris."

Le goleador aux 19 réalisations en championnat pourrait ne pas être le seul attaquant à poser ses valises en France. Randal Kolo Muani qui souhaite quitter l’Eintracht Francfort est ciblé. Même si les Parisiens ne sont pas favoris, la piste Harry Kane n’est toujours pas définitivement enterrée. Sur les ailes, Ousmane Dembélé a lui un accord avec le PSG, mais le Barça tarde à envoyer les documents pour valider l’opération. Bradley Barcola est également suivi.