EN DIRECT - Mercato: Lucas Moura rentre au Brésil après dix ans en Europe

Le feuilleton Kylian Mbappé et le dossier Ousmane Dembélé au PSG, de nouvelles pistes à l'OM et dans les grands clubs européens, les grandes ambitions de l'Arabie saoudite... Suivez en direct commenté toutes les informations et rumeurs du mercato sur le site et l'app RMC Sport.

Lucas Moura rentre au Brésil après dix ans en Europe Sans club depuis son départ de Tottenham à la fin de la saison, Lucas Moura a été officialisé ce mercredi par Sao Paulo. A 30 ans, le milieu offensif brésilien retrouve donc son club formateur, qu'il avait quitté en 2013 pour signer au PSG, et y évoluera notamment avec le Colombien James Rodriguez. Lucas Moura va chercher à se relancer au Brésil et n'a signé que pour quelques mois, jusqu'en décembre 2023.



Une option en moins pour Lens et Marseille en attaque Pisté en Ligue 1 par Lens et l'OM, le Belge Charles de Ketelaere ne devrait pas signer en France lors du mercato estival. Selon les infomations de la Gazzetta dello Sport, le joueur de l'AC Milan va rejoindre l'Atalanta Bergame sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Il ne manquerait plus que l'accord du Belge de 22 ans pour boucler l'affaire. Arrivé chez les Rossoneri en 2022, Charles de Ketelaere n'a jamais réussi justifier les 35 millions d'euros investis par le club italien. La Dea aurait à payer 6 millions d'euros pour le recruter d'ici la fin de la saison.



Quand la presse espagnole réclame Mbappé dès cet été Après la nouvelle défaite du Real Madrid contre la Juventus (3-1) en préparation, la presse espagnole a sommé les dirigeants du club merengue à agir dès cet été pour recruter Kylian Mbappé, qui sera libre dans un an. >> La presse madrilène exige l'arrivée de Mbappé au Real



Le coup de pression de Kane pour ses courtisans Harry Kane pourrait finalement rester à Tottenham cette saison s'il n'est pas vendu d'ici le premier match officiel de la saison des Spurs, le 13 août prochain. Voilà plusieurs semaines que le Bayern Munich tente de recruter l'attaquant anglais mais l'Anglais attend toujours. >> On vous explique tout là



Le Barça aimerait convaincre Lenglet de signer en Arabie saoudite Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le Barça négocierait activement le départ de son défenseur français Clément Lenglet. Les dirigeants blaugranas seraient en discussions avec ceux d'Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, pour un possible départ cet été. >> Plus d'infos par ici



Bonjour à tous, A l'heure où le Paris Saint-Germain attend toujours le dénouement du feuilleton Mbappé, celui du dossier Dembélé et du transfert de Gonçalo Ramos, les autres clubs européens s'activent. Manchester City est tout proche de faire de Josko Gvardiol le défenseur le plus cher de l'histoire en lâchant près de 90 millions d'euros pour le Croate de Leipzig. Moins cher mais tout aussi précieux pour l'OL, Duje Caleta-Car a officiellement rejoint les Gones sous la forme d'un prêt avec un option d'achat.