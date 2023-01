Mercato: Guilbert fait son retour à Strasbourg

Laissé libre par Aston Villa, Frédéric Guilbert est de retour à Strasbourg. Le latéral de 28 ans a signé son contrat mardi, il s'agirait d'un bail de trois ans et demi.

Le défenseur latéral droit Frédéric Guilbert, laissé libre par le club anglais d'Aston Villa, s'est engagé mardi avec le RC Strasbourg, 16e de L1, a annoncé la formation alsacienne. L'ancien Caennais de 28 ans revient dans un club qu'il a déjà fréquenté puisqu'il y a été prêté à deux reprises ces deux dernières saisons, lors du premier semestre 2021, et la saison passée, ponctuée par une sixième place en L1.

"Frédéric Guilbert, transféré gratuitement, s'apprête donc à écrire la troisième page de son histoire en bleu et blanc et à retrouver un stade de la Meinau où il est très populaire", indique le Racing dans un communiqué. Le club n'a pas précisé la durée du contrat signé par Frédéric Guilbert, mais la presse locale évoque un bail de trois ans et demi, jusqu'en 2026.

Un nouveau coach attendu

Huit mois plus tard, il retrouve une formation alsacienne en difficulté mais qui s'est enfin extirpée de la zone de relégation en s'imposant (2-1) à Lyon samedi soir, trois jours après un nul (2-2) encourageant à la Meinau contre Lens, deuxième du championnat.

Ces deux derniers résultats ont été obtenus sous la houlette de l'entraîneur par intérim Mathieu Le Scornet, qui a succédé la semaine passée "jusqu'à nouvel ordre" à Julien Stéphan, dont il était l'adjoint. La nomination d'un nouvel entraîneur devrait intervenir dans les prochains jours.

Cette arrivée pourrait provoquer le départ d'un autre latéral droit, en la personne de Ronaël Pierre-Gabriel, prêté par le club allemand de Mayence mais dont la saison a été perturbée par plusieurs petites blessures.