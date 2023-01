Ligue 1: Strasbourg annonce la mise à pied de Julien Stéphan

Le Racing Club de Strasbourg a officialisé ce lundi la mise à pied à titre conservatoire de son entraîneur, Julien Stéphan. L’intérim sera assuré par son adjoint, Mathieu Le Scornet.

Julien Stéphan n’aura pas résisté à la spirale négative dans laquelle est eplongé le Racing Club de Strasbourg. Ce lundi midi, le club alsacien, actuel 19e de Ligue 1, a annoncé la mise à pied à titre conservatoire de son entraîneur, arrivé en mai 2021.

Comme annoncé par le RCSA, l’intérim sera assuré "dès aujourd’hui et et jusqu’à nouvel ordre" par Mathieu Le Scornet, adjoint de Julien Stéphan depuis la nomination de ce dernier il y a un an et demi. Àgé de 39 ans, Mathieu Le Scornet, déjà le bras droit de julien Stéphan à Rennes, n’a jamais occupé une place de numéro un.

Avant-dernier de Ligue 1 et éliminé de la Coupe de France

Actuel 19e de Ligue 1, avec une seule victoire en 17 journées et à quatre points de la place de premier non-relégable, le Racing n’a pas profité de la trêve de la Coupe du monde pour se remettre la tête à l’endroit.

Depuis la reprise de la compétition, le club alsacien a enchaîné deux défaites en championnat (2-1 contre le PSG, 3-2 face à Troyes) ainsi qu’une élimination en 32e de finale de la Coupe de France contre Angers (0-0, 5 tab à 4). La défaite de trop pour Julien Stéphan.