Mercato: Icardi d’accord avec Galatasaray mais…

Poussé vers la sortie par le PSG, Mauro Icardi s’est mis d’accord avec Galatasaray mais le club turc n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec les dirigeants parisiens. Le mercato turc ferme ses portes le 8 septembre.

Mais où jouera Mauro Icardi cette saison ? A quelques heures de la clôture du mercato en Ligue 1, l’avant-centre du Paris Saint-Germain n’avait toujours pas trouvé de point de chute contrairement à Abdou Diallo (Leipzig), Layvin Kurzawa (Fulham), Idrissa Gueye (Everton) et Julian Draxler (Benfica). Poussé lui aussi vers un départ, l’Argentin de 29 ans pourrait néanmoins quitter Paris cet été.

>> Les dernières heures du mercato en direct

Fenerbahçe suit aussi le dossier

Mauro Icardi aimerait signer avec Galatasaray. Le joueur et le club d’Istanbul avaient trouvé un accord il y a quelques jours. Mais le géant turc n’a pas (encore) trouvé un terrain d’entente avec la direction du PSG. L’ex-buteur de l’Inter jouit d’une belle cote en Turquie puisque Fenerbahçe suit aussi le dossier avec attention mais part d'un peu plus loin. En Turquie, le marché des transferts estival fermera ses portes dans une semaine, le 8 septembre. Le club de la Capitale a donc encore un peu de temps s’il souhaite voir son attaquant partir et pourquoi pas filer dans le championnat turc.