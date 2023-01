Mercato: "Il a fait un choix", l'Inter "respecte" la décision de Skriniar sur son avenir

Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter Milan, s’est exprimé sur l’avenir de Milan Skriniar. Le dirigeant nerazzurro assure "respecter" la décision de son défenseur central de ne pas prolonger cet hiver. Tout en comptant sur son professionnalisme jusqu’à la fin de la saison, laissant entendre que la porte est fermée pour un transfert au PSG ce mardi soir.



L'Inter Milan doit "respecter" la décision de Milan Skriniar de partir en juin, a estimé mardi le dirigeant nerazzurro Giuseppe Marotta, comptant sur le "professionnalisme" du défenseur slovaque, annoncé au Paris-SG la saison prochaine, lors des "six mois" restants.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Sans confirmer formellement la prochaine destination de l'international slovaque, l'administrateur délégué de l'Inter n'a pas fait mystère que le joueur, s'il n'est pas parti lors de la fenêtre de transferts hivernale, n'ira pas au-delà de son contrat actuel qui s'achève en juin.

Marotta compte sur le professionnalisme de Skriniar jusqu'à la fin de la saison

"Il a fait un choix, ce qui est dans son droit, et on a le devoir de le respecter", a-t-il souligné au micro de Mediaset, avant le quart de finale de Coupe d'Italie contre l'Atalanta Bergame, rencontre pour laquelle Skriniar n'a pas été retenu en raison des discussions qui se sont poursuivies jusqu'à mardi pour un éventuel départ anticipé vers le PSG, selon les médias.

"Nous sommes sûrs que, sur la base du professionnalisme et du sérieux dont il a toujours fait preuve, il saura prouver, au cours des six derniers mois qu'il reste jusqu'à la fin de la saison, qu'il est à la hauteur du rôle et du maillot qu'il porte, a ajouté le dirigeant. Les joueurs changent fréquemment de maillots, il faut s'y habituer, nous avons affaire à des professionnels", a-t-il conclu, alors que le mercato hivernal s'est clos à 20h00 en Italie.