Mercato: "Il est déjà fan, il devrait venir", Leao invite Mbappé à le rejoindre à l'AC Milan

Dans un échange avec des supporters sur les réseaux sociaux ce dimanche, Rafael Leao a invité Kylian Mbappé à le rejoindre à l'AC Milan. L'attaquant portugais n'a pas hésité à faire une référence à des déclarations du Français, qui a déjà dit qu'il possédait une "connexion spéciale" avec le club lombard.

En marge de son arrivée au LOSC en 2018, Rafael Leao était présenté par Luis Campos, alors directeur sportif des Dogues, comme le "Mbappé portugais". L'attaquant a fait du chemin depuis, devenant l'une des références de la planète football à son poste, évoluant à l'AC Milan. Dans un échange sur une plateforme avec des supporters ce dimanche, le joueur de 23 ans a invité le vrai Mbappé à le rejoindre en Lombardie.

Interrogé sur Kylian Mbappé, Rafael Leao s'est d'abord montré très élogieux: "C'est le meilleur joueur que j'ai rencontré", a lancé celui qui est arrivé à l'AC Milan à l'été 2019. Avant de faire référence, en souriant, à une déclaration du champion du monde 2018: "Il est déjà fan des Rossoneri, il devrait venir à Milan!"

La "connexion spéciale" de Mbappé avec l'AC Milan

Lors de la cérémonie The Best en février dernier, Kylian Mbappé avait répondu à une personne lui demandant de rejoindre la Serie A: "Si je viens, c’est que le Milan AC". "Quand j’étais enfant, j’avais une nourrice italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille, confiait l'an passé l'attaquant français à la Gazzetta dello Sport. Ce sont tous des supporters de Milan. Donc, grâce à eux, j’ai aussi encouragé les Rossoneri et j’ai regardé beaucoup de matchs de Milan."

Kylian Mbappé avait aussi dit qu'il disposait d'une "connexion spéciale" avec l'AC Milan. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, le Français dispose dans son bail d'une option d'un an avec le club parisien. De son côté, Rafael Leao, lui aussi sous contrat jusqu'en 2024, devrait prochainement prolonger avec le club milanais, avec lequel il a été champion d'Italie l'an passé.

Par ailleurs, Rafael Leao s'est montré "optimiste" quant à sa blessure, lui qui souffre d'une élongation de la cuisse droite depuis samedi et le match face à la Lazio Rome. Mercredi, l'AC Milan disputera un derby face à l'Inter Milan en demi-finale aller de Ligue des champions. De quoi rappeler quelques souvenirs aux nostalgiques, dont peut-être Kylian Mbappé.