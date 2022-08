Mercato: Islam Slimani serait d'accord avec Brest

Passé par Monaco et l'OL ces dernières saisons, l'international algérien Islam Slimani pourrait revenir en ligue 1 et poser ses bagages en Bretagne, à Brest.

Islam Slimani pourrait faire son retour en Ligue 1 du côté du Stade Brestois. L'international algérien (88 sélections - 41 buts), aurait trouvé un accord total avec le club breton, selon Foot Mercato. Arrivé librement l'hiver dernier de l'OL au Sporting, Slimani a inscrit quatre buts et délivré un passe décisive en 12 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du club portugais. Cette saison, il n'entre plus dans les plans de Ruben Amorim, son entraîneur, et le club lui a ouvert une porte de sortie.

Deux passages en ligue 1, un bilan mitigé

Avant peut-être d'atterrir à Brest, l'attaquant algérien est passé à deux reprises par le championnat de France. A Monaco en 2019-2020, avec un bilan positif de neuf buts et huit passes décisives en 18 matchs de Ligue 1. Cela s'était moins bien passé à Lyon entre janvier 2021 et janvier 2022. Il avait marqué 11 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues et n'avait jamais réussi à s'imposer.

Islam Slimani toujours à l'écoute d'autres offres

Bien qu'un accord existe entre le joueur et Brest, Foot Mercato précise que ce dernier est toujours à l'écoute d'autres offres, si d'autres clubs venaient à passer à l'offensive le concernant. Il veut se laisser le temps de la réflexion. Reste à voir si Brest ne finira pas par perdre patience en attendant le numéro 9, alors que le club breton va déjà jouer sa troisième journée de championnat.