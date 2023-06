Mercato: Konrad Laimer s'envole oficiellement pour le Bayern Munich

L’international autrichien Konrad Laimer a officiellement rejoint le Bayern Munich pour un contrat de 4 ans. En fin de contrat avec le RB Leipzig, les rumeurs autour de son départ pour le Rekordmeister fusaient depuis plusieurs mois et ont été confirmées ce vendredi dans un communiqué du club bavarois.

Konrad Laimer (26 ans) a finalement signé son contrat avec le Bayern Munich jusqu’à l’été 2027. Son contrat prenant fin le 30 juin 2023, le milieu défensif autrichien avait l’autorisation de négocier avec des clubs depuis le 1e janvier dernier.

«Konrad Laimer a rejoint le FC Bayern avec un contrat jusqu’au 30 juin 2027. Le milieu de terrain central déménage à Munich dans le cadre d’un transfert gratuit depuis le récent vainqueur de la Coupe d’Allemagne, le RB Leipzig»

C’est la première recrue officielle du Bayern dans ce mercato estival. Le joueur avait pourtant commencé à négocier avec une équipe technique totalement différente, puisqu'à l'époque Julian Nagelsmann était entraîneur, Hasan Salihamidzic le directeur sportif et Oliver Kahn président du directoire. Une nouvelle annoncée ce vendredi dans un communiqué du club bavarois.

Nagelsmann a été écarté le 24 mars, alors que Salihamidzic et Kahn ont fait les frais d'une fin de saison chaotique et ont été remercié quelques minutes après le onzième titre consécutif de champion d'Allemagne. Laimer arrive sur un secteur du milieu de terrain défensif déjà très fourni au Bayern Munich, avec Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch et Paul Wanner, alors que Marcel Sabitzer a été prêté cet hiver jusqu'au 30 juin 2023 à Manchester United.