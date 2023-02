Mercato: l'ancien attaquant du PSG Jesé se relance en Italie

Jesé Rodriguez, qui avait été un retentissant échec pour le PSG, va s'engager à la Sampdoria, selon Sky Sports. L'attaquant espagnol a résilié son précédent contrat en Turquie.

Photo à l'appui, Sky Sports révèle que Jesé Rodriguez (29 ans) passait ce jeudi sa visite médicale en Italie en vue d'une signature à la Sampdoria. L'ancien attaquant espagnol: du Paris Saint-Germain est sans club depuis son départ en janvier d'Ankaragücü, où il n'est resté que six mois. Son bilan en Turquie était de cinq buts et deux passes décisives en 16 matchs.

Le huitième club de sa carrière

La durée du contrat qui attend Jesé à la Sampdoria n'est pas précisée. Il est possible que les deux parties s'engagent seulement jusqu'à la fin de la saison, car le club se trouve actuellement dans une situation sportive très délicate. L'équipe de Dejan Stankovic (nommé en octobre) occupe la 19e place de la Serie A après 21 journées, avec seulement deux victoires. Le premier non-relégable, La Spezia, se trouve à huit longueurs.

Formé au Real Madrid puis transféré au Paris Saint-Germain pour 25 millions d'euros au PSG en 2016, Jesé va connaître son huitième club. Après des prêts à Las Palmas, à Stoke City, au Real Betis et au Sporting, puis un retour pour un an et demi à Las Palmas, le joueur avait fini par poser ses valises à Ankaragücü en juillet 2022. Le 12 janvier dernier, le club turc avait annoncé la résiliation de son contrat d'un "commun accord".