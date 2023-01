Mercato: l'OM est sur la piste de Sardar Azmoun, mais n'abandonne pas Vitinha

A la recherche d'un attaquant avant mardi soir, l'OM négocie avec le Bayer Leverkusen pour une éventuelle signature de l'international iranien Sardar Azmoun (28 ans). Mais le dossier Vitinha est toujours ouvert.

Un nouveau nom dans le viseur du club phocéen. A la recherche d'un attaquant après l'échec de la piste Terem Moffi, l'OM négocie avec le Bayer Leverkusen pour une éventuelle signature de l'Iranien Sardar Azmoun (28 ans).

Un dossier non exclusif, puisque Marseille discute actuellement avec deux autres joueurs, et que la piste conduisant à Vitinha, malgré un refroidissement lié aux exigences financières de Braga (qui demandait 30 millions d'euros), n'a pas été abandonnée. L'attaquant portugais, qui est également en contact avec Southampton, est très motivé à l’idée d’évoluer à l’OM et il l’a fait savoir à son entourage. Marseille n’a donc pas écarté l’idée de faire une dernière offre le concernant.

Le joueur ok pour rejoindre l'OM

Azmoun, ancienne cible de l'OL, pourrait être la piste la plus chaude car le joueur est d'accord pour venir à Marseille. Il est en manque de réussite dans son club et veut se relancer. De plus, Pablo Longoria entretient des liens de confiance avec ses représentants, ce qui peut aider quand il faut boucler un transfert rapidement, soit avant ce mardi soir.

Après les départs de Luis Suarez (Almeria) et Bamba Dieng (Lorient), Sardar Azmoun pourrait offrir plus de solutions à Igor Tudor à la pointe de son attaque. Mais l'international iranien (68 sélections), qui a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle en Russie (Rubin Kazan, Rostov, Zénith), sort d'une année très difficile. Acheté 2,5 millions d'euros par le Bayer il y a un an, il n'a marqué qu'une seule fois avec le club allemand... en 24 apparitions.