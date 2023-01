Mercato: L'Udinese officialise la signature de Thauvin jusqu'en 2025

Libre depuis la rupture de son contrat avec les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin effectue son grand retour en Europe en Italie, à l'Udinese, 7e de Serie A.

Florian Thauvin est de retour en Europe. Après une courte expérience sud-américaine peu concluante sous le maillot des Tigres, qu’il avait rejoint à l’été 2021 l’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille va découvrir un nouveau championnat. Le champion du monde 2018 s’est engagé avec l’Udinese en Italie. La nouvelle a été officialisée par son nouveau club qui lui a souhaité la bienvenue sur Twitter. Courtisé par l’Olympiakos, Thauvin s’est engagé avec le 7e de Serie A jusqu’en 2025. Son arrivée permettrait au club italien de résoudre le problème posé par l'absence de Gerard Deulofeu, contraint de se faire opérer du genou, selon la presse italienne.

Libéré par les Tigres d’un contrat qui courait initialement jusqu’en 2026, Thauvin était libre de s’engager où il le souhaitait, dix-huit mois après son arrivée au à Monterrey. En 38 matches au Mexique, toutes compétitions confondues, Thauvin a inscrit huit buts et signé cinq passes décisives. "Joueur de talent et de classe, Thauvin est un attaquant capable de se déplacer sur tout le front de l'attaque, doté d'une grande technique et du sens du but", s’émerveille son nouveau club de l’Udinese.