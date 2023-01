Mercato: Vitinha s'éloigne de l'OM, mais Clauss n'en partira pas

L’Olympique de Marseille a décidé de ne pas faire de folies pour le Portugais Vitinha. L’attaquant de Braga ne devrait donc pas rejoindre le club phocéen en janvier. Malgré les rumeurs, Jonathan Clauss n’a jamais été considéré sur le départ lors du mercato hivernal.

En échec dans le dossier Terem Moffi, Marseille cherche encore à se renforcer avant la clôture du mercato hivernal. En attaque, l’actuel troisième de Ligue 1 avait coché le nom du joueur de Braga, Vitinha.

L’OM aurait aimé faire signer le buteur portugais, mais pas à n’importe quel prix. Problème, le club lusitanien s’est montré intransigeant dans les négociations pour celui qui a marqué 13 buts en 27 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Braga réclame 30M€ pour Vitinha

Braga ne veut pas lâcher son attaquant à moins de 30 millions d’euros. Un prix qui correspond à la clause libératoire du joueur de 22 ans. Marseille, qui était prêt à offrir environ 20 millions d’euros comme expliqué dimanche par RMC Sport, n’est absolument pas disposé à atteindre ce montant.

Au sein du club phocéen, on se montre donc catégorique et on fait donc savoir que Vitinha ne viendra pas à l’OM cet hiver. Les dirigeants marseillais s’activent sur d’autres dossiers.

L’OM n’a jamais envisagé un départ de Clauss cet hiver

Acheté à Lens lors du mercato estival, Jonathan Clauss fait partie des cadres de l’équipe entraînée par Igor Tudor. Apparu à 22 reprises cette saison, le piston droit a fait l’objet de rumeurs pendant le mois de janvier. Son nom figurerait ainsi sur les tablettes de l’Atlético de Madrid.

Au sein de l’OM, les dirigeants affirment ne pas avoir connaissance de cet intérêt du club espagnol et ils promettent surtout n’avoir reçu aucune offre de la part des Colchoneros. Quoi qu’il en soit, la formation marseillaise ne souhaite absolument pas se séparer de son défenseur droit et Jonathan Clauss va donc, sauf immense surprise, rester à l’OM.