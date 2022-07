Mercato: le coup de pression du Barça sur De Jong pour qu'il quitte le club

Selon Mundo Deportivo, le Barça, qui veut alléger sa masse salariale, pousse Frenkie de Jong vers Manchester United. Les deux clubs auraient déjà trouvé un accord.

Le Barça n'a plus le temps. Sur le point de finaliser Raphinha, après avoir bouclé la prolongation d'Ousmane Dembélé et les signatures de Franck Kessié et Andreas Christensen, le club catalan souhaite manifestement rééquilibrer au plus vite ses comptes. D'autant qu'il souhaite réengager de l'argent en faisant venir Robert Lewandowski. C'est ainsi que Mundo Deportivo rapporte jeudi que la direction du FC Barcelone a formellement fait savoir à Frenkie de Jong (25 ans) qu'il était temps de partir.

Après des semaines de négociations, le Barça et Manchester United seraient d'accord pour un transfert du milieu de terrain. Sauf que ce dernier, qui avait laissé filtrer dans la presse qu'il n'était pas spécialement enthousiaste de s'en aller, n'a toujours pas donné son accord pour rejoindre la Premier League.

Le Barça veut se délester de son salaire

Or, c'est une bouffée d'air frais qui attend le Barça si l'opération se concrétise. Toujours en délicatesse sur le plan financier, le club peut toucher 70 millions d'euros en indemnité de transfert (sans compter 10 M€ évoqués en bonus). Surtout, un départ de l'international néerlandais libérerait 30 à 35 M€ de masse salariale par rapport aux règles restrictives du fair-play financier espagnol. Un total colossal, donc.

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Frenkie de Jong n'a pas totalement donné satisfaction depuis son arrivée en juillet 2019. Il a pris part à 45 matchs toutes compùétitions confondues la saison passée.