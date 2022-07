Mercato en direct: une offre XXL venue d'Arabie saoudite pour Cristiano Ronaldo

Le début de la saison 2022-2023 approche rapidement et les clubs continuent de peaufiner leur effectif avant la reprise de leur championnat. Si certains feuilletons de l'été autour de stars comme Paul Pogba, Raheem Sterling ou Ousmane Dembélé se sont achevés, d'autres restent toujours actifs. A l'image de Paulo Dybala, l'avenir de Robert Lewandowski ou ceux de Presnel Kimpembe et Kalidou Koulibaly demeurent incertains. Toutes les infos et rumeurs du mercato estival sont dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Une énorme offre du Golfe pour Cristiano Ronaldo Soucieux de quitter Manchester United, un an après son retour, Cristiano Ronaldo ne manque pas de prétendants. Si son nom a circulé dans les plus grands clubs européens, sans donner lieu à une véritable offre, le buteur portugais séduit aussi l'Arabie saoudite. Selon les informations des télévisions TVI et CNN confirmées par le journal espagnol AS, le quintuple lauréat du Ballon d'or a reçu une offre en provenance du Golfe estimée à 300 millions d'euros pour deux saisons. Si le nom du club intéressé n'a pas filtré, Cristiano Ronaldo toucherait donc une fortune en rejoingnant l'Arabie saoudite. Outre les 30 millions d'euros offerts à United pour le transfert, le Portugais de 37 ans empocherait 250 millions d'euros de salaire alors que les intermédiaires récolteraient 20 millions d'euros. Mais selon le quotidien espagnol, Cristiano Ronaldo voudrait encore jouer au moins une saison dans un grand championnat européen et attendrait encore une offre ferme d'un cador du Vieux Continent.



Lens: Clauss séduit par un départ à l'OM? Libre en juin 2023, Jonathan Clauss ne sera pas retenu par Lens en cas de belle offre. Le club nordiste attendrait au moins dix millions d'euros pour son latéral droit. A quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, le défenseur de 29 ans verrait d'un bon oeil un départ à l'OM selon les informations du journal L'Equipe. Un transfert qui lui permettrait de franchir un nouveau pallier dans sa carrière avec notamment la découverte de la Ligue des champions. Une première offre des Phocéens de l'ordre de cinq millions d'euros aurait même été refusée par Lens qui ne veut pas lâcher Jonathan Clauss sans y trouver son compte.



Nice: Thuram priorité de Favre De retour sur le banc des Aiglons, Lucien Favre veut du renfort cet été. L'entraîneur suisse a ainsi fait de Marcus Thuram sa priorité selon les infos de Foot Mercato. Non qualifié pour l'Europe avec le Borussia Mönchengladbach, l'international tricolore aux 4 sélections pourrait voir d'un bon oeil un retour en France au sein d'une équipe qualifiée pour la Conference League. En cas de signature dans l'équipe azuréenne, Marcus Thuram y retrouverait notamment son milieu de terrain de frère Khéphren Thuram. >> Plus d'infos ici



Barça: Dembélé présenté aux médias pour sa prolongation Ousmane Dembélé s'est mis d'accord avec le Barça pour une prolongation de deux ans en Catalogne. Annoncé partant depuis plusieurs semaines et mois, l'ailier français a finalement accepté l'offre du club blaugrana et restera donc sous les ordres de Xavi en 2022-2023. Libre depuis la fin du mois de juin, le champion du monde 2018 va donc signer un nouveau contrat à Barcelone. Si une présentation est prévue ce jeudi face à la presse au Camp Nou comme l'a rappelé notamment Sport, séance photo à la clé, Ousmane Dembélé ne tiendra pas de conférence de presse. A la place, il s'exprimera auprès des médias du Barça.



Bonjour à tous, Paul Pogba a signé à la Juventus, Ousmane Dembélé a trouvé un accord pour prolonger au Barça. Mais l'avenir de plusieurs autres stars du foot reste flou. C'est notamment le cas de Robert Lewandowski, courtisé en Catalogne mais retenu par le Bayern. Pour ce qui est de Raheem Sterling, l'ailier anglais a rejoint Chelsea alors que Raphinha tient un accord de principe avec Barcelone. En Ligue 1, Edouard Michut (PSG) va faire l'objet d'une offre du Celtic et le Clermontois Mohamed Bayo s'est engagé avec Lille. >> La séance de rattrapage du mercato c'est là