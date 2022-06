Mercato: le PSG discute avec l'Inter Milan pour Skriniar

Comme annoncé par Le Parisien, Milan Skriniar plaît au PSG et à son nouveau conseiller sportif Luis Campos. Des discussions ont débuté avec l'Inter Milan pour le défenseur slovaque.

C’est une référence à son poste, un vrai guerrier et l’un des principaux artisans du titre de champion décroché la saison dernière par l’Inter Milan. Mais c’est aussi un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat (fin en 2023) et un élément courtisé.

Comme annoncé par Le Parisien ce mercredi et confirmé par RMC Sport, Milan Skriniar plaît au PSG et à son nouveau conseiller sportif Luis Campos. Le club de la capitale a démarré des discussions avec les Nerazzurri au sujet du défenseur central slovaque. Aligné à 48 reprises cette saison toutes compétitions confondues, l’ancien de la Sampdoria pourrait-il renforcer un secteur déjà bien fourni (Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, El Chadaille Bitshiabu…) ?

Skriniar déjà pisté en 2020

Ce n'est pas la première fois que son nom est associé au PSG. En 2020, le champion de France avait été cité par la presse italienne parmi les prétendants de Skriniar, qui avait également fait l'objet d'une cour importante de la part de Tottenham.

En Italie, Paris aurait aussi un œil cet été sur Gianluca Scamacca (23 ans), avant-centre de Sassuolo. Egalement suivi par Arsenal, celui qui est passé par la Roma et le PSV Eindhoven au cours de sa formation est sous contrat jusqu'en 2026 avec son club. En 36 matchs de Serie A cette saison, il a trouvé 16 fois le chemin des filets, terminant ainsi sixième meilleur buteur derrière Ciro Immobile, Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez, Tammy Abraham et Giovanni Simeone.