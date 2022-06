Mercato en direct: Abdou Diallo ouvre la porte à un départ du PSG

Bien lancé depuis plusieurs semaines avec notamment la prolongation de Kylian Mbappé au PSG et le transfert d'Erling Haaland à Manchester City, le marché des transferts continue d'animer l'actualité. De nombreux dossiers, à l'image de ceux lde Paul Pogba et Ousmane Dembélé, sont encore en cours. Toutes les informations et rumeurs du mercato estival sont à retrouver dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

PSG : Paredes rêve de revenir à Boca Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes ne s'en cache pas. Il projette de revenir jouer un jour à Boca Juniors, le club où a effectué ses débuts entre 2010 et 2014 : "J'aimerais revenir un jour, a confirmé le joueur du PSG au micro de TyC Sports. Je l'ai dit dès que je suis parti." Et le Parisien de 27 ans de poursuivre : "J'ai un contrat de deux ans (il expire en 2023, ndlr). On verra ce qu'il va se passer. Il faut prendre les choses avec sérénité."



Di Maria voulait rester au PSG Dans un entretien à Tyc Sports, Angel Di Maria a confié à nouveau qu'il souhaitait rester au PSG la saison prochaine mais que les dirigeants ne lui ont pas offert de nouveau contrat. "Il y a d'autres joueurs qui partiront sans douté également. Mon départ était le plus facile parce qu'il n'y avait pas besoin de me renouveler", a confié l'Argentin.



Diallo ne "sait pas " s'il va rester au PSG Actuellement avec le Sénégal pour disputer des matchs d'éliminatoire pour la CAN 2023, Abdou Diallo a eu l'occasion de s'exprimer sur son avenir au PSG. Le défenseur s'est montré assez évasif: "Je ne sais pas si je vais rester au PSG. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer donc on verra quelle est la meilleure option".



Liverpool retoque une première offre du Bayern pour Mané Selon The Times, Liverpool a refusé une première offre du Bayern Munich pour Sadio Mané, à qui il reste un an de contrat. Le montant de cette première offre? Environ 24,5 millions d'euros, hors bonus (4,5 millions de variables).



