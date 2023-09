Mercato: le PSG va tout tenter dans les dernières heures pour faire venir Kolo Muani

Si Francfort disait vouloir absolument trouver un remplaçant pour accepter de vendre Randal Kolo Muani au PSG, Paris ne renonce pas. L'Eintracht n'a pas trouvé de buteur avant la clôture du mercato en Allemagne, mais RKM peut toujours potentiellement signer au sein du club parisien jusqu'à 23h.

Paris s'accroche et tentera jusqu'au bout de faire signer Randal Kolo Muani. Le mercato estival est fermé en Allemagne dans le sens des arrivées. Or Francfort disait vouloir trouver un remplaçant à RKM avant de le laisser partir... ce que l'Eintracht n'a pas réussi à faire. Hugo Ekitike, ciblé par Francfort, n'a pas donné son accord et aucune autre piste n'a abouti.

Les dirigeants vont tout tenter

Mais ce n'est pas pour autant que tout est fichu pour le transfert de Randal Kolo Muani au PSG. Le dossier est devenu très compliqué mais la direction parisienne va encore tout tenter pour faire aboutir le dossier.

Il faudra pour cela convaincre Francfort de lâcher l'international français sans qu'il n'ait son remplaçant. Le marché des transferts ferme à 23h en France, ce qui laisse encore quelques heures à Paris.