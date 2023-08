Mercato: Lorient tente le gros coup Van de Beek et a pris contact avec Tiémoué Bakayoko

En quête d'un renfort au milieu de terrain dans les derniers jours du mercato estival, Lorient pense à Donny Van de Beek, qui n'a pas de perspectives à Manchester United. Un accord de principe existe entre les deux clubs. Une autre piste mène à Tiémoué Bakayoko.

Lorient veut frapper fort et engager un milieu de terrain avec un CV bien rempli. Les Merlus pensent à Donny Van de Beek comme révélé par Foot Mercato. Lorient et Manchester United ont même un accord de principe. Reste à savoir si le Néerlandais va accepter de signer en Bretagne.

Bakayoko, l'autre piste d'expérience

Parallèlement à ce dossier, Lorient a explore plusieurs pistes. L’une d’elles mène à Tiémoué Bakayoko. Après avoir recruté Benjamin Mendy, Lorient va-t-il enrôler un autre international français?

Régis Le Bris, actuel entraîneur de Lorient, et l'ancien joueur de Monaco se sont croisés à Rennes, quand le coach officiait en tant qu'entraîneur des jeunes (Le Bris s'occupait notamment des U19 avant son départ pour Lorient en 2012).

Tiémoué Bakayoko sort d'un contrat à Chelsea rompu il y a quelques semaines à un an de son terme. Mais il n'y aura finalement que très peu joué: sous contrat jusqu'en juin 2024 chez les Blues, le joueur a enchaîné les prêts plus ou moins concluants, particulièrement en Italie avec deux passages à l'AC Milan et un à Naples. Pour Lorient, son arrivée permettrait d'ajouter de l'expérience et de l'impact physique.