Mercato: Lucas Paqueta sur les tablettes de Manchester City

Deux ans après son arrivée à l’OL en provenance de l’AC Milan, Lucas Paqueta pourrait faire ses valises cet été. Selon L’Equipe, Manchester City pense notamment à l'international brésilien en cas de départ de Bernardo Silva.

Entre les retours de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, les arrivées de Johann Lepenant et Nicolas Tagliafico, sans oublier la prolongation de Maxence Caqueret et le fait de conserver Tetê, l’OL réalise jusqu’à présent un mercato très intéressant. Même si peu d’argent est rentré dans les caisses.

Seul le transfert de Léo Dubois chez les Turcs de Galatasaray a permis de récupérer 2,5 millions d’euros. Mais une grosse vente serait espérée cet été du côté des dirigeants lyonnais. Selon les informations ce mercredi de L’Equipe, Lucas Paqueta (24 ans) pourrait être vendu durant ce mercato en échange d’un joli chèque.

Pour remplacer Bernardo Silva ?

Deux ans après avoir acheté le Brésilien à l’AC Milan pour 20 millions d’euros, l’OL serait prêt à s'en séparer, en espérant réaliser grâce à lui la plus grosse vente de l’histoire du club, devant même les 60 millions d’euros obtenus en 2019 avec le départ de Tanguy Ndombele pour Tottenham.

Auteur de onze buts et sept passes décisives en 44 apparitions la saison dernière, et actuellement sous contrat jusqu’en 2025, Paqueta aurait notamment des touches en Premier League. Arsenal l’apprécie mais la réciproque serait moins vraie. Déjà intéressé l’hiver dernier, Tottenham se tient prêt à revenir à la charge pour remplacer Bernardo Silva, pas franchement emballé à l’idée de rester une saison de plus chez les Skyblues.

D’après L’Equipe, l’international portugais (27 ans) pourrait atterrir en Liga (Real Madrid ? Barcelone ?). Ce qui pousserait alors le champion d’Angleterre à sortir le chéquier pour lui dénicher un successeur. Ce n’est qu’en cas de départ de l’ancien Monégasque que City pourrait passer à l’attaque dans le dossier Paqueta.