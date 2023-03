Mercato: Mickaël Landreau retrouve un banc à Carquefou, en Régional 3

Quatre ans après son départ de Lorient, Mickaël Landreau relance sa carrière d'entraîneur. Par sympathie pour le club et ses dirigeants, il a accepté de prendre en main la réserve de Carquefou, chez lui, en Loire-Atlantique.

C’est un club qui rappelle forcément de mauvais souvenirs aux supporters marseillais. Le 19 mars 2008, Carquefou éliminait l’OM (1-0) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Un sacré exploit pour les amateurs de Loire-Atlantique, alors pensionnaires de CFA2 (N3), face aux partenaires de Samir Nasri et Djibril Cissé. Quinze ans plus tard, Carquefou se retrouve à nouveau dans l’actualité. Car Mickaël Landreau, recordman du nombre de matchs joués en Ligue 1 (618), a décidé d’y relancer sa carrière d’entraîneur.

Non pas avec l’équipe première, mais en prenant en main la réserve qui évolue cette saison en Régional 3, soit le huitième échelon du football français. Comme annoncé par L’Equipe, il vient à titre bénévole et sera sur le banc dès samedi pour affronter La Vaillante d’Angers. Alors comment expliquer ce choix qui peut surprendre ? "L'adjoint s'est arrêté, et ils avaient besoin de quelqu'un avec un diplôme, explique-t-il au micro de France Bleu Loire Océan. J'y vais vraiment par amitié. Je suis en train d'emménager à Carquefou, c'est rendre service à un club amateur dont je suis originaire."

"Une manière de donner un coup de main"

L'ex-international français (11 sélections), champion de France avec Nantes et Lille, rejoint ses amis Frédéric Da Rocha et Sébastien Le Paih. Le premier fut son coéquipier chez les Canaris et il dirige aujourd’hui l’équipe première de Carquefou. Le Paih, lui, était le capitaine des Vert et Blanc en 2008. Il est toujours au club, en tant que coordinateur sportif. "C'est réellement une manière de donner un coup de main sur la fin de saison, parce que le club en avait besoin, poursuit Landreau auprès de France Bleu. Je pense que je vais beaucoup apprendre d'eux, car c'est un milieu que je ne connais pas très bien. Habituellement, j'évolue plutôt dans le monde professionnel."

Sa première expérience sur un banc avait eu lieu au FC Lorient, en Ligue 2. Nommé en mai 2017, il avait pris la porte deux ans plus après avoir échoué à faire remonter le club. Selon L'Equipe, sa signature à Carquefou ne remet pas en cause ses activités comme consultant pour Canal+ ni son rôle au sein du "Collectif nantais", ce mouvement qu'il a aidé à lancer avec l'ambition de reprendre, à terme, le FC Nantes.