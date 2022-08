Mercato: Monaco en bonne voie pour signer Malang Sarr

Selon Foot Mercato et Fabrizio Romano, Monaco insiste auprès de Chelsea pour obtenir le prêt avec option d'achat du défenseur central Malang Sarr (23 ans).

Malang Sarr se dirige vers un retour en France. Comme annoncé par Foot Mercato, puis confirmé tour à tour par le journaliste italien Fabrizio Romano puis le quotidien L’Equipe, l’ancien joueur de l’OGC Nice est courtisé par l’AS Monaco. Le club de la Principauté est même passé à l’action puisqu’il a transmis une offre de prêt avec option d’achat à son club de Chelsea. Fulham est également dans le coup et a formulé une offre à destination du joueur de 23 ans, mais Monaco reste la destination privilégiée par le défenseur central malgré cette proposition anglaise.

Quatre options de haut niveau dans l'axe

Le dossier est jugée en bonne voie du côté de Monaco, selon les échos rapportés par les différents médias en pointe sur cette affaire. Arrivé en 2020 à Chelsea en provenance de la Côte d’Azur, Malang Sarr avait été prêté par les Blues au FC Porto dans la foulée. Lié au club anglais jusqu’en 2025, Malang Sarr n’a quasiment pas joué la saison dernière, ne prenant part qu’à huit matches de Premier League, soit autant que la saison précédente dans le championnat portugais lors de son prêt à Porto. Pas vraiment la carrière qu’il espérait en quittant la Ligue 1 pour la Premier League il y a deux ans.

Engagé en Ligue des champions ce mardi soir, l'AS Monaco est donc en passe d'enrôler le renfort défensif dans l'axe qui était recherché, permettant ainsi à son entraîneur Philippe Clement de pouvoir s'appuyer sur Badiashile, Maripan, Sarr et Disasi. Le club de la Principauté a assuré l'avenir de Ruben Aguilar sur le Rocher dans le secteur défensif, mais il s'est surtout renforcé offensivement avec les arrivées de Takumi Minamino, en attendant le potentiel remplacement de l'international Aurélien Tchouaméni. "On ne va pas le remplacer pour le remplacer, a cependant averti Paul Mitchell, le directeur sportif de l'ASM. On voit la qualité, le désir, la compétitivité qui se dégagent au quotidien du groupe. Tchouameni s'est construit progressivement. On peut refaire ça. Si on recrute, on ne doit pas se tromper de profil."