Mercato: Nkounkou veut forcer son départ de Saint-Etienne

Dans une interview pour L'Equipe, Niels Nkounkou, le latéral gauche de Saint-Etienne et des Espoirs, déplore la décision de Saint-Etienne de bloquer son transfert à l'Eintracht Francfort.

Il veut partir. Absolument. Débarqué l’hiver dernier à Saint-Etienne en provenance d’Everton, Niels Nkounkou ne s’imagine pas poursuivre l’aventure dans le Forez. Si les Verts ont annoncé en juin avoir levé son option d’achat, estimée à 2,3 millions d’euros, le latéral gauche français de 22 ans veut changer de club cet été.

Courtisé par l'Eintracht Francfort, il estime être bloqué par les dirigeants stéphanois. Une situation qu’il déplore dans une interview donnée ce jeudi à L’Equipe. "Je me suis donné à 100% pour aider le club à se sauver et pour me relancer mais, encore une fois, je venais pour six mois, c'est tout, dit-il. C'est sur cette base que l'on m'a fait venir. On n'avait jamais parlé d'autre chose avant que je n'arrive pour signer mon contrat."

"Pas un caprice"

Et d'ajouter : "Je ne suis pas un footballeur qui fait un caprice pour aller plus haut. (...) Alors merci aux dirigeants et aux supporters, et si je peux aider Saint-Étienne à monter grâce à mon transfert, j'en serais le premier ravi. S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution."

Dans une impasse à Everton, qui l’avait prêté auparavant au Standard de Liège et à Cardiff, l’ancien Marseillais s’est totalement relancé en Ligue 2. En 20 matchs joués, il a compilé six buts et sept passes décisives, ce qui lui a permis d’être nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison - le trophée UNFP est finalement revenu au Messin Georges Mikautadze - et d’être retenu dans l’équipe type du championnat.

Il a enchaîné avec l’Euro Espoirs, avant de faire son retour à l’entraînement cette semaine à Saint-Etienne. Avec l'idée de vite refaire ses valises.