EN DIRECT - Mercato: James Rodriguez va découvrir le dixième pays de sa carrière

Le mercato estival se poursuit à vive allure et les clubs multiplient les pistes pour se renforcer avant le début de la saison. Certains dossiers continuent d'alimenter des rumeurs et en particulier ceux de Kylian Mbappé, Harry Kane ou Bernardo Silva. Les formations européennes se retrouvent toujours en concurrence avec l'Arabie saoudite et ses achats de stars. Toutes les informations et rumeurs de transferts sont à suivre en direct sur le site et l'app RMC Sport.

James Rodriguez va rebondir au Brésil Passé notamment par Porto, Monaco ou le Real Madrid, le Colombien James Rodriguez a pris la direction du Brésil où il devrait prochainement s'engager avec le club de Sao Paulo pour deux ans selon ESPN Brasil. Sans club depuis une aventure ratée à l'Olympiacos entre septembre 2022 et avril 2023, le milieu offensif de 32 ans va tenter de rebondir au Brésil. Bientôt un dixième pays dans la carrière du talentueux mais irrégulier meneur de jeu colombien.



Real Madrid: Ancelotti esquive une question sur Mbappé et assure que son équipe est "au complet" Questionné sur de possibles renforts d'ici la fin du mercato estival, Carlo Ancelotti a laissé peu de place au doute après la victoire du Real Madrid (2-0) en amical contre Manchester United. "L'effectif est très bien comme ça. Nous sommes au complet", a assuré le 'Mister' alors que le Real Madrid a notamment recruté Jude Bellingham pour 105 millions d'euros. Carlo Ancelotti n'a néanmoins pas souhaité répondre lorsqu'il a été convié à s'exprimer sur le dossier Kylian Mbappé: "Une autre question", a esquivé le technicien dans des propos rapportés par la presse espagnole. >> On vous dit tout par là Carlo Ancelotti lors de Real Madrid-Athletic Bilbao (1-1), le 4 juin 2023 © ICON Sport



PSG: Al-Hilal tente de convaincre Verratti Comme annoncé par le journaliste Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport, Marco Verratti se rapproche de l'Arabie saoudite. Des discussions ont lieu entre le PSG et Al-Hilal. Les échanges se poursuivent également entre le club saoudien et le milieu de terrain italien. Paris espère plus de 30 millions d'euros pour laisser partir son joueur actuellement sous contrat jusqu'en 2026. >> Plus d'infos par ici



Bonjour à tous, Exclu de la tournée du PSG au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé est resté à Paris où son avenir fait toujours autant parler. Libre en 2024, l'attaquant suscite les convoitises et malgré une offre record, le Français a refusé de signer à Al-Hilal. Le club saoudien s'est consolé avec l'arrivée de Malcom et rêve encore d'attirer Marco Verratti pendant le mercato. Sans club depuis son départ de Lyon, Moussa Dembélé a lui rejoint Al-Ettifaq dans le Royaume et y sera entraîné par Steven Gerrard. Du côté des joueurs qui devraient changer d'air mais vont rester dans des championnats de l'UEFA, le Parisien Renato Sanches se rapproche de l'AS Rome alors que le Marseillais Cengiz Under pourrait rapidement signer au Fenerbahçe en Turquie.