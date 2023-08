Mercato: Nuamah rejoint enfin l'OL... en passant par Molenbeek

L'OL a officialisé la signature en provenance de Nordsjælland du prometteur attaquant ghanéen Ernest Nuamah, qui est prêté pour un an par Molenbeek, club de la galaxie Eagle Football.

Les supporters l'auront attendu longtemps. Après plusieurs jours de délai, Ernest Nuamah s'est finalement engagé avec l'Olympique Lyonnais en provenance du FC Nordsjælland (Danemark). Mais avec une subtilité qui avait été révélée par John Textor: le jeune attaquant ghanéen de 19 ans est en fait prêté jusqu'en juin 2024 par le RWD Molenbeek, club de la galaxie Eagle Football qui compte aussi Botafogo et Crystal Palace.

>> Les infos merctao EN DIRECT

Ce montage permet au FC Nordsjælland de toucher le plus rapidement possible l'argent de cette vente "record" qui serait de 30 millions d'euros bonus inclus. Pour l'OL, le mécanisme permet de contourner les restrictions imposées par la DNCG sur les indemnités de transfert et la masse salariale.

Mais rien n'indique dans le communiqué que Ernest Nuamah sera toujours à l'Olympique Lyonnais après ce prêt d'une saison. Le club rhodanien ne fait pas mention d'option d'achat obligatoire et évoque un "projet global d'Eagle Football".

Meilleur joueur du championnat danois

Formé au FC Nordsjaelland, Ernest Nuamah bénéficiait des conseils de son compatriote Michaël Essien, actuellement entraîneur adjoint du club danois et ancien milieu de terrain de l'OL. Le joueur, qui se démarque par sa vivacité, est considéré comme l'un des ailiers les plus prometteurs de sa génération.

Il quitte le Danemark avec un bilan de 20 buts et 5 passes décisives en 49 matchs, mais aussi le titre de joueur de la saison 2022-2023. Des performances qui ont suscité des marques d'intérêt de plusieurs grands clubs européens.

"Nous sommes toujours fiers de voir nos joueurs de l'académie passer au niveau supérieur, et il fera toujours partie de la famille", a déclaré le directeur sportif du club danois Jan Laursen. "Bien sûr, nous aurions aimé le garder, mais nous avons atteint un niveau - à la fois financièrement et par rapport au désir et au développement d'Ernest - où il est juste de le laisser partir", a-t-il ajouté.

À l'OL, Ernest Nuamah renforce un secteur offensif qui est sur le point d'être affaibli par le départ de Bradley Barcola, pour qui un accord total existe entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, comme révélé par RMC Sport.