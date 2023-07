Mercato: qui est Arnau Tenas, le jeune gardien du Barça qui débarque au PSG?

Libre de tout contrat après la fin de son aventure au FC Barcelone, le gardien de l'équipe réserve du Barça Arnau Tenas s'engage ce dimanche avec le Paris Saint Germain pour trois saisons. Portier titulaire de l'Espagne U21, il est réputé pour son jeu au pied et sa vitesse.

Un concurrent pour Donnarumma. Le Paris Saint Germain annonce ce dimanche la signature du gardien espagnol Arnau Tenas pour trois saisons. A 22 ans, le portier formé à la Masia arrive libre de tout contrat, depuis l'expiration du sien avec le FC Barcelone le 30 juin dernier. Capitaine du Barça B et titulaire indiscutable des Espoirs espagnols, il est particulièrement réputé pour son jeu au pied.

Élément clé de l'équipe réserve

Une qualité appréciée par Luis Enrique, qui est à l'origine de sa signature. Il a disputé 29 matchs avec l'équipe réserve la saison passée et est devenu un élément clé du Barça Atletic, évoluant en troisième division espagnole. Il a même disputé l'un des matchs pour la promotion en D2 - la réserve catalane échouant en playoffs face à l'équipe B du Real Madrid - avant d'être convoqué par l'Espagne U21 pour disputer l'Euro.

Un Euro U21 où Arnau Tenas a excellé, signant de nombreuses parades décisives permettant à la Rojita de se hisser jusqu'en finale, où l'Espagne échoue face à l'Angleterre (0-1). En cinq matchs, il n'aura encaissé que deux buts, fait 2,8 arrêts par match, 40,2 touches de balle par match et 4,4 longs ballons par match.

Le "Mini-Ter Stegen"

Surnommé le "Mini-Ter Stegen" au sein de la formation barcelonaise, il est réputé pour avoir le même style de jeu que l'actuel gardien du FC Barcelone. Pas forcément très grand, le gardien d'1m85 est très rapide sur sa ligne, va vite au sol et impressionne surtout pour sa qualité de jeu au pied. Il est souvent considéré comme le 11e joueur de champ par Rafa Marquez, ancienne gloire du Barça devenu entraîneur de la réserve.

"C'est un leader sur et en dehors du terrain", avait dit de lui l'ancien défenseur en début de saison. Au FC Barcelone, Arnau Tenas arrivait à la fin de son contrat au 30 juin et disposait d'une option unilatérale pour une saison supplémentaire. Une option que le Barça n'a pas levé immédiatement et a laissé son capitaine de la réserve filer sans contrat à l'Euro U21.

Un départ chaotique du Barça

"On avait l'option de renouveler Arnau Tenas, mais cela n'était pas possible au vu de la situation économique, avait justifié Joan Laporta. On lui a proposé un nouveau contrat à la baisse, on a une nouvelle réunion la semaine prochaine avec ses agents. Je pense que nous parviendrons à un accord et qu'ensuite il partira en prêt. Nous voulons qu'il continue dans la sphère du Barça." Se manifestant après le délai du 30 juin, le Barça ne peut plus sécuriser l'avenir de son gardien, qui décide de partir.

S'entraînant avec l'équipe première la saison passée et souvent convoqué avec le groupe pro, il était préssenti par beaucoup de formateurs du Barça comme le successeur de Marc-André Ter Stegen. C'est finalement au PSG qu'il devrait disputer ses premières minutes avec les professionnels. "Je suis très heureux de rejoindre ce très grand club et de faire partie de la famille des gardiens de but du Paris Saint-Germain, a déclaré Arnau Tenas dans des propos relayés par le communiqué du club. De très bons gardiens ont marqué l'histoire du PSG. J'ai évidemment aussi une grosse pensée pour Sergio Rico."