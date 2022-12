Mercato: l'OM prête Isaak Touré à Auxerre pour la fin de saison

En manque de temps de jeu depuis son arrivée à l'OM, Isaak Touré va faire l'objet d'un prêt du côté d'Auxerre, qui cherche à se renforcer dans la lutte pour le maintien. Un accord a été trouvé pour un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison.

Isaak Touré en route vers Auxerre. Le géant défenseur de 2,06m (19 ans) n'a joué que très peu joué avec le maillot de l'OM cette saison, après son arrivée l'été dernier du Havre contre un chèque de 5 millions d'euros. Dans une volonté commune à toutes les parties de le relancer, il va faire l'objet d'un prêt à Auxerre, qui va se battre jusqu'au bout pour son maintien dans l'élite.

Comme annoncé par France Bleu Auxerre, il va rejoindre l'AJA. Selon nos informations, un accord a été trouvé. Ce sera sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. Il a participé ce mercredi matin à son dernier entraînement avec l'OM avant de rejoindre la Bourgogne. Il partira jeudi, après le match entre Marseille et Toulouse, comptant pour la 16e journée de Ligue 1 (il n'est pas exclu qu'il soit dans le groupe).

65 petites minutes au compteur

Le natif de Gonesse (Val-d'Oise) est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. International français des moins de 19 ans depuis 2021, il s'est fait remarquer la saison dernière lors de ses 17 apparitions en Ligue 2 avec le maillot du Havre. Transféré l'été dernier à l'OM contre un chèque de cinq millions d'euros, il n'a pas vraiment eu sa chance sous les ordres d'Igor Tudor et n'a joué que 65 petites minutes cette saison. Un prêt à Auxerre devrait lui permettre de retrouver plus de temps de jeu et de peaufiner sa formation avant peut-être de revenir s'imposer à l'OM.