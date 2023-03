Mercato: vers une refonte des restrictions sur les joueurs formés localement?

L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a remis en cause les restrictions de l'UEFA et des championnats nationaux sur les joueurs formés localement. Généralement, les recommandations de l'avocat général sont suivies par les juges de l'institution européenne.

Le Royal Antwerp FC a-t-il provoqué un futur bouleversement des prochains mercatos et des politiques de recrutement des clubs? Une affaire portée par le club belge devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pourrait aboutir à une refonte des restrictions de joueurs formés au club et localement dans les compétitions europénnes. À l'heure actuelle, l'UEFA impose par exemple depuis 2008 que les participants à la Ligue des champions respectent un quota de quatre joueurs formés au club et quatre autres formés au pays pour un effectif de 25 noms maximum.

Mais comme rapporté par Politico et l'agence de presse Belga, l'avocat général de la CJUE, Maciej Szpunar, estime dans des recommandations rendues mercredi que ces restrictions peuvent constituer une atteinte à la liberté de circulation des travailleurs dans l'Union européenne. Il affirme que ces règles "sont susceptibles de créer une discrimination indirecte à l'encontre des ressortisants d'autres États membres".

L'épineuse question des joueurs formés au pays

L'avocat s'interroge notamment sur la cohérence de considérer un joueur formé dans un club donné (entre ses 15 et 21 ans) comme étant formé au pays dans un autre club. Par exemple, Raheem Sterling, formé à Liverpool, est aujourd'hui considéré comme un joueur formé au pays à Chelsea. "Si un club d'une grande ligue nationale peut "acheter" jusqu'à la moitié des joueurs locaux, l'objectif d'encourager ce club à former de jeunes joueurs serait contrarié", observe Maciej Szpunar.

L'UEFA, dans un communiqué, déclare qu'elle "prend note" des recommandations de l'avocat général. "L'UEFA attend maintenant avec impatience l'arrêt de la CJUE et, dans l'intervalle, continuera à se concentrer sur sa mission centrale qui consiste à développer chaque niveau de la pyramide du football européen", ajoute l'instance dirigeante du football européen.

Les recommandations de l'avocat général doivent encore être étudiées par les juges de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais cet avis compte, car les conclusions de l'avocat général sont généralement suivies.