Mercato: Visite médicale à Chelsea prévue ce lundi pour Badiashile

Tout ou presque est bouclé pour le transfert de Benoît Badiashile. Le défenseur français va quitter l'AS Monaco et rejoindre Chelsea contre 37,5 millions d'euros. D'après le Daily Mail, il doit effectuer sa visite médicale ce lundi avant de parapher son contrat de six ans et demi avec les Blues.

Sur le banc lors d'Auxerre-Monaco il y a quelques jours pour la reprise de la Ligue 1, l'international français était même complètement absent du groupe ce week-end pour la réception de Brest. Benoît Badiashile aura donc disputé son dernier match avec l'ASM le 13 novembre dernier, face à l'Olympique de Marseille.

Les Blues à la recherche d'un central depuis plusieurs mois

Chelsea souhaitait recruter un défenseur central depuis l'été dernier et les départs conjugués d'Antonio Rudiger et Andreas Christensen. Après avoir pisté Josko Gvarviol, Evan N'Dicka et Piero Hincapie, les Blues ont donc choisi le Français de 21 ans, devenu un cadre de l'AS Monaco, où il a joué 135 rencontres malgré son âge.

Chez les Blues, Badiashile devra se faire une place parmi Thiago Silva, Kalidou Koulibaly, Trevor Chalobah et Wesley Fofana, les quatre défenseurs centraux de l'effectif. Mais les hommes de Graham Potter, qui occupent actuellement la 8e place de Premier League, connaissent une saison difficile. Seul Thiago Silva semble avoir une place assurée en charnière centrale. Badiashile pourrait rapidement avoir sa chance.