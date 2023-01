Mercato: les détails du transfert de Badiashile à Chelsea

A 21 ans, Benoît Badiashile va quitter Monaco pour rejoindre Chelsea en ce début de mercato. Le transfert va rapporter 37,5 millions d'euros (et des bonus) au club du Rocher.

C’était en 2015. Après avoir touché ses premiers ballons chez lui à Limoges, puis au SC Malesherbes, dans le Loiret, Benoît Badiashile rejoignait le centre de formation de l'AS Monaco en provenance du pôle espoirs de Châteauroux, une structure régionale qui a également vu passer Valère Germain, Florian Thauvin ou encore Morgan Sanson.

Sept ans plus tard, le défenseur central s’apprête à tourner cette page monégasque. Du haut de ses 21 ans, il va découvrir la Premier League en signant un contrat de six ans avec Chelsea. Attendu à Londres ce dimanche soir ou lundi, il devrait passer lundi sa visite médicale, et s’engager dans la foulée en faveur des Blues.

37,5 millions d'euros et des bonus

Le club du Rocher et l’actuel 9e de Premier League ont trouvé un accord de principe pour ce qui sera l’un des plus gros transferts de ce début de mercato hivernal. Le montage financier prévoit un montant de 37,5 millions d’euros et des bonus pour atteindre les 40 millions d’euros souhaités par l’ASM.

Après avoir porté le maillot monégasque à 135 reprises, et connu ses deux premières sélections chez les Bleus en septembre, contre l'Autriche et le Danemark en Ligue des nations, Badiashile va donc passer un nouveau cap dans sa carrière en filant chez un double vainqueur de la Ligue des champions (2012, 2021).