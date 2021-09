OL en direct: suivez la présentation de Jérôme Boateng

"On ne pensait pas que c'était possible de recruter un tel joueur en fin de mercato. C'est Peter qui a tout fait, il a parlé avec le joueur pour lui présenter le projet. Ensuite, on a trouvé l'accord financier. Je remercie Jérôme d'avoir cru en notre projet. Il va amener énormément au vestiaire. Il est encore très motivé. Merci à lui. Maintenant, place au terrain. Il va lui falloir un peu de travail."