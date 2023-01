OM: objectif prolongation de contrat pour Kolasinac

Info RMC Sport - Après des débuts difficiles, Sead Kolasinac convainc de plus en plus à l'OM, où il s'est montré à plusieurs reprises précieux et décisif. Au point qu'il est désormais question d'une prolongation de contrat pour le défenseur, dont le bail expire en juin prochain.

L’OM est à l’affût côté mercato, avec un milieu offensif espéré avant fin janvier pour pallier la blessure d’Amine Harit. Mais les dirigeants marseillais anticipent déjà la saison prochaine et n’oublient pas les joueurs qui donnent satisfaction et dont la situation contractuelle mérite une attention particulière.

C’est le cas du défenseur bosnien Sead Kolasinac. L’ancien Gunner n’est plus le même joueur depuis quelques semaines. Arrivé il y a un an à l’OM, à court de rythme et en manque de confiance, il avait eu du mal à montrer ses qualités sous les ordres de Jorge Sampaoli. Avec Igor Tudor, Kolasinac est monté en puissance. Ses premières apparitions ont d’abord convaincu le coach croate qu’il pouvait largement faire l’affaire au poste d’axial gauche, dans cette défense à trois. Quelques piges, piston gauche, à la place de Nuno Tavares lui ont aussi permis de prouver qu’il avait le coffre pour un tel poste, la technique, et… le sens du but.

Longoria l'aime beaucoup

Dans le viseur des supporters après avoir manqué, contre Tottenham, une balle de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Kolasinac avait lui-même mal vécu ce raté. Il s’est rattrapé depuis, et de belle manière, avec des buts décisifs pour les uns (contre Monaco et Lorient), spectaculaire pour l’autre (face à Toulouse). Une juste récompense pour un joueur très apprécié par Igor Tudor et… par les dirigeants marseillais. Pablo Longoria confie souvent en privé être ravi de compter sur un tel joueur dans le vestiaire: force de caractère, très professionnel, bosseur, polyvalent, expérimenté. Le président de l’OM aime le joueur et l’imaginerait bien s’inscrire dans la durée à Marseille.

Sead Kolasinac, arrivé libre en janvier 2022, est en fin de contrat en juin prochain. Selon nos informations, les deux parties ont prévu de se voir très prochainement pour évoquer une prolongation de contrat. Le joueur se sent bien à Marseille, il est épanoui, fan de l’ambiance du Vélodrome, de la vie en Provence et… séduit par les ambitions du club. Il a la sensation d’avoir retrouvé son meilleur niveau et le plaisir de jouer. Aussi bien au sein de l’OM que du côté du joueur, on souffle que l’idée de base est que Kolasinac poursuive son aventure à l’OM. Une bonne base de négociations avant de trouver un accord pour une prolongation.