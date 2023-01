EN DIRECT - Mercato: Mudryk à Chelsea, Arteta l'a mauvaise

Le mercato hivernal a ouvert ses portes début janvier et les clubs multiplient les pistes pour se renforcer. Certains joueurs en quête d'un nouveau défi ont déjà trouvé preneur comme Joao Felix ou Mykhailo Mudryk mais d'autres cherchent toujours une nouvelle équipe pour rebondir. Toutes les informations et rumeurs sur les transferts sont à retrouver en direct sur le site et l'app RMC Sport.

Arteta revient sur l'échec dans le dossier Mudryk Après la victoire dans le derby face à Tottenham dimanche, Mikel Arteta s'est exprimé pour la première fois depuis le transfert avorté de Mykhaylo Mudryk, qui a filé du côté de Chelsea contre un chèque de 100 millions d'euros. "Je suis très fier d'avoir les joueurs que nous avons. Nous voulons toujours améliorer l'équipe... mais nous devons faire preuve de discipline", a lancé l'entraîneur des Gunners, comme un sous-entendu à l'offre mirobolante de Chelsea. >> Plus d'infos ici



Isco refuse une offre venant d'Arabie Saoudite Selon les informations de Fabrizio Romano, le club d'Al-Khaleej a essuyé le refus d'Isco, actuellement au FC Séville. L'équipe saoudienne serait entrée en discussion avec le milieu portugais Bruno Costa du FC Porto.



Rafael Benitez pourrait retourner en Angleterre Comme le rapporte The Telegraph, David Moyes est en danger sur le banc de West Ham, actuellement 18e de Premier League. Pour le remplacer, plusieurs options sont envisagées, notamment celle de Rafael Benitez, qui n'a plus entraîné depuis son départ d'Everton en janvier 2022. L'Espagnol connaît parfaitement la Premier League pour avoir entraîné Liverpool, Chelsea, Newcastle et donc les Toffees.



Vers un échange entre Depay et Correa... et entre Brozovic et Kessié Selon Gerard Romero, l'Inter Milan et le Barça seraient proches de conclure un accord d'échange entre Memphis Depay et Joaquin Correa. Mais l'opération verra le jour seulement su l'international néerlandais (28 ans), donne son feu fert pour quitter le club catalan. Toujours selon le journaliste espagnol, les deux clubs discutent également à propos d'un échange entre Marcelo Brozovic (30 ans) et Franck Kessie (26 ans). Le joueur de l'Inter est actuellement blessé, ce qui pourrait compromettre l'opération.



