OM: "On a un candidat en tête", Longoria en dit plus sur le prochain entraîneur, espéré avant lundi

En conférence de presse ce vendredi après l'annonce fracassante du départ de Jorge Sampaoli, le président de l'OM Pablo Longoria a assuré avoir déjà un "candidat en tête" pour le poste d'entraîneur. Le dirigeant espère que tout sera bouclé avant lundi, date du début de la préparation.

Qui succèdera à Jorge Sampaoli? Le nom n'est pas encore connu mais la direction de l'OM a déjà un "candidat en tête". En conférence de presse ce vendredi, Pablo Longoria a réagi au départ surprise du coach argentin et en a très vite dit plus sur son successeur. Avec un timing serré pour sa nomination.

"On veut donner du caractère"

"On a déjà commencé à travaillé sur la suite, assure le président de l'Olympique de Marseille. On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d'évolution. L'équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d'avoir le coach d'ici la fin de semaine."

Le caractère soudain du départ de Jorge Sampaoli a peut-être été un peu anticipé par les dirigeants, qui ont donc visiblement un favori en tête. Le week-end s'annonce en tout cas agité à Marseille.